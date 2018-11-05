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"Mütevazı adaylarla yolumuza devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Partinin üstüne basarak veya Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinde siyaset yapmak isteyenlerin topluma vereceği bir şey yok. İstiyoruz ki her adayımız kabiliyetli, birikimli, liyakatli, mütevazı insanlar olsunlar. Mütevazı insanlarla, gayretli ve adaletli insanlarla yolumuza devam edeceğiz"

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Partinin üstüne basarak veya Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinde siyaset yapmak isteyenlerin topluma vereceği bir şey yok. İstiyoruz ki her adayımız kabiliyetli, birikimli, liyakatli, mütevazı insanlar olsunlar. Mütevazı insanlarla, gayretli ve adaletli insanlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'de bulunan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Vali İlhami Aktaş ile görüştü.

Aktaş'ın hediye takdiminin ardından belediyeye geçen Kurtulmuş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, başkan yardımcıları ve birim amirlerince karşılandı.

Görüşmenin ardından Seçen, ziyaret anısına Kurtulmuş'a yöresel el sanatı örneklerinden çini tabak ve vazo hediye etti.

Daha sonra, Topuzluhan tesislerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Kurtulmuş, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- "Partimize getirisinin olmasına özel bir gayret göstereceğiz"

Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecinde hassas davranılacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Mart ayında yerel seçim var. Bu seçim, hiç şüphesiz en iyi belediye başkan adaylarını çıkararak, en iyi belediye meclis üyesi adaylarımızı çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Şunu çok açık söyleyeyim; artık adaylarımızın kendi güçlerinin olmasına, toplumsal karşılıklarının ve partimize getirisinin olmasına özel bir gayret göstereceğiz. Partinin üstüne basarak veya Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasının gölgesinde siyaset yapmak isteyenlerin topluma vereceği bir şey yok. İstiyoruz ki her adayımız kabiliyetli, birikimli, liyakatli, mütevazı insanlar olsunlar. Mütevazı insanlarla, gayretli ve adaletli insanlarla yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların bertaraf edildiğini belirten Kurtulmuş, dövizdeki gerilemenin devam ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, ülke ekonomisinin daha güçlü hale geleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimlerinin hemen ardından yani Cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçilmesinin arkasından hiçbir gerekçesi yokken döviz 7 liraya kadar çıktı. Piyasaları allak bullak etmek ve Türkiye ekonomisini durdurmak istediler. Türkiye'deki fabrikaların iş yapamaz, üretemez hale gelmesini istediler. Milletimizin dirayetli duruşu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla azgın dalgaları geçtik. Şimdi döviz indi, Türkiye üretim gücünü kaybetmeyecek, daha güçlü olarak yoluna devam edecek."

STK temsilcilerinin görüşlerini dile getirmesiyle devam eden programa, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Nevşehir

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