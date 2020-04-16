Peki, mütevazi insanların özellikleri nelerdir? İşte size, mütevazi insanlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmanızı sağlayacak önemli bilgiler:

KENDİLERİNİ ÖVMEZLER

Etrafınızdaki sürekli böbürlenen o insanlardan bıktınız, değil mi? İşte onların tam tersine, mütevazi insanlar; yaptıkları her işi, asla böbürlenmeden, insanlara fayda sağlamayı hedefleyerek yaparlar. En belirgin özellikleri budur. Hiçbir zaman kendilerini övmezler. Her insan gibi övüldüklerinde ruhları okşansa da, başkaları tarafından övülmeyi beklemezler.

EGO SAHİBİ DEĞİLDİRLER

Burunları beş karış havada gezen sinir bozucu insanlarla muhatap olmak zorundaysanız bu tam bir işkencedir. Ama etrafınızda, insanlara değer veren, gerektiğinde alttan alan ve nazik davranan sevgi dolu insanlar varsa işte onlar; mütevazi insan örneğidir. Örneğin; talimatları, emirleri gösterişli ve kırıcı değildir.

Onlar; kimseyi aşağılamaz, küçük görmezler. Bu sayede hayatı; hem kendileri için, hem de diğer insanlar için daha yaşanır hale getirirler.

EMPATİ KURARLAR

İnsanları anlamak zorunda hissettiğiniz oldu mu hiç? Peki, kendinizi her şartta onların yerine koyarak bir yargıya varabiliyor musunuz? İşte mütevazi insanlar hiçbir zaman, empati yapmadan yargıda bulunmazlar. Bulundukları ortamlardaki insanları, bu yolla anlamaya çalışır, her fikre değer verirler. Bu sayede farklı bakış açılarına sahip insanları anlayabilirler.