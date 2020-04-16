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Mütevazi insanların özellikleri

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Bazı insanlar, gıpta edilecek özellikleri ile sizi öyle şaşırtır ki onlara hayran olmamak imkansızdır. Onlar gibi mütevazi olmak isterseniz bunun için iç geçirmekten öteye ebette gidebilirsiniz. Belli başlı özellikleri ile, her ortamda parıldayan, o mütevazi insanları izlemekle yetinmeyip, tüm özelliklerini öğrenerek ve de örnek alarak siz de, hayranlık uyandıran o insanlardan olabilirsiniz.

Mütevazi insanların özellikleri

Peki, mütevazi insanların özellikleri nelerdir? İşte size, mütevazi insanlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmanızı sağlayacak önemli bilgiler:

KENDİLERİNİ ÖVMEZLER

Etrafınızdaki sürekli böbürlenen o insanlardan bıktınız, değil mi? İşte onların tam tersine, mütevazi insanlar; yaptıkları her işi, asla böbürlenmeden, insanlara fayda sağlamayı hedefleyerek yaparlar. En belirgin özellikleri budur. Hiçbir zaman kendilerini övmezler. Her insan gibi övüldüklerinde ruhları okşansa da, başkaları tarafından övülmeyi beklemezler.

EGO SAHİBİ DEĞİLDİRLER

Burunları beş karış havada gezen sinir bozucu insanlarla muhatap olmak zorundaysanız bu tam bir işkencedir. Ama etrafınızda, insanlara değer veren, gerektiğinde alttan alan ve nazik davranan sevgi dolu insanlar varsa işte onlar; mütevazi insan örneğidir. Örneğin; talimatları, emirleri gösterişli ve kırıcı değildir.

Onlar; kimseyi aşağılamaz, küçük görmezler. Bu sayede hayatı; hem kendileri için, hem de diğer insanlar için daha yaşanır hale getirirler.

EMPATİ KURARLAR

İnsanları anlamak zorunda hissettiğiniz oldu mu hiç? Peki, kendinizi her şartta onların yerine koyarak bir yargıya varabiliyor musunuz? İşte mütevazi insanlar hiçbir zaman, empati yapmadan yargıda bulunmazlar. Bulundukları ortamlardaki insanları, bu yolla anlamaya çalışır, her fikre değer verirler. Bu sayede farklı bakış açılarına sahip insanları anlayabilirler.

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DAVRANIŞLARI SAMİMİ ve DOĞALDIR

Etrafınızda samimiyetsizlik kol geziyorsa siz de mütevazi insanlara ihtiyaç duyarsınız. Çünkü mütevazi insanlar, yapmacıklıktan uzak, içten ve güler yüzlü tavırlarıyla gönülleri fethederler. Girdikleri her ortamda, bu yüzden dikkat çekerler. İnsanlara, kendilerini beğendirme gibi bir uğraşları yoktur. Kimseye karışmazlar, fakat ihtiyaç duyulduğunda seve seve yardıma koşarlar. Kötü düşüncelerin esiri olmadıkları için suratlarını asmaz, pozitif enerjileri ile ortama mutluluk aşılarlar.

YETENEKLERİ ve EMEKLERİ İLE BAŞARI KAZANIRLAR

Çabalamadan havadan gelen bir başarının kendilerini mutlu etmeyeceğini bilirler. Saçlar gerekirse değirmende ağırtılır, dökülür ama emek verilmiş o başarı elde edilir. İşte mütevazi insanlar için başarı; yeteneklerinin peşinde koşarak verdikleri emekle onurla kazanılmış bir zaferdir. Kolay yollardan, zahmetsiz edinilen hiçbir başarıyı bu yüzden kabul etmezler. Şöhret ve güç gösterisi peşinde değil, fayda peşindedirler.

GÜVEN VERİRLER

Dürüst, yalın ve tutarlı davranışları ile güvenilir olduklarını her zaman gösterirler. Mütevazi bir insanla muhatapsanız asla şüpheye, ikileme düşmezsiniz. Verdikleri bilgiler, fikirler ve sergiledikleri davranışlarla mutlaka güveninizi kazanırlar. Etraflarındaki kişilerin hayatlarını, onlara fark ettirmeden, küçük ve yerinde eylemlerle kolaylaştırırlar. Riyakarlık sözlüklerinde yoktur, yapamayacakları şeyler için asla söz vermezler.

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Anahtar Kelimeler:
mütevazi insanlar psikoloji

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