Mütevazı moda nasıl bütün dünyada takip edilen bir akım haline geldi?

Yerlere kadar uzanan giysiler, geniş paça pantolonlar ve büyük beden kazaklar. Bunlar mütevazı modanın öne çıkan parçaları. Halihazırda genç Müslüman kadınlar arasında moda olan bu akım, bütün dünyada gittikçe popülerleşiyor. Mütevazı ancak şık olarak tanımlanabilecek bu akımın nasıl bütün dünyanın gözdesi haline geldiğini BBC Newsbeat muhabiri Megan Lawton yazdı. https://www.instagram.com/p/B2e4wB2gx9h 21 yaşındaki moda bloggerı ve Instagram'da 27 bin takipçisi olan Asha Mohamud, mütevazı modanın gittikçe daha çok kapsayıcı bir hale geldiğini söylüyor. Mohamud, "Kadınların, erkeklere seksi görünmek için giyinmek yerine, kendilerini seksi hissetmek için giyindiklerini hissediyorum" diyor. https://www.instagram.com/p/B4AmeDthv1t Moda bloggerı Jodie Marriott-Baker da sosyal medya ve değişen tutumların insanların kendilerini moda adına daha çok kapatmayı düşünmelerini sağladığını aktarıyor. Marriott-Baker'a göre mütevazı moda artık yaşlıların benimsediği bir akım değil, Instagram'daki ünlüler bu tarzı daha çok giyilebilir ve herkese hitap edebilir bir hale getirdi.

Mağazalar da yön değiştiriyor Bu konuda böyle düşünenler sadece bloggerlar değil, İngiliz perakende zinciri John Lewis en son yayımladığı raporunda İngiltere'de tüketicilerin giderek daha uzun ve daha geniş bir giyim tarzını beğendiğini vurguladı. Mağazaya göre orta boy giysilerin satışında bu yıl yüzde 152'lik, ayak bileği uzunluğunda pantolonların satışında ise yüzde 33'lük bir artış yaşandı. Sadece John Lewis değil, Marks & Spencer ve ASOS gibi mağazalar da mütevazı moda tarzına talebin yükseldiğini fark eden markalar. Bu akımın en büyük başarı hikayalerinden biri İspanyol moda markası Zara ile bu yıl yaşandı. Uzun siyah benekli beyaz elbise bu yaz bir anda her yerde o kadar çok görülmeye başladı ki sosyal medyada büyük bir fırtına yarattı, bu giysinin kendi Instagram hesabı bile var. "Sadece dinle ilişkili değil" Müslüman moda bloggerı Asha, mütevazı modanın herkes için farklı bir anlama gelebileceğini vurguluyor: "Eskiden öyle kısa etekler giyerdim ki kimse bunun mütevazı moda tarzı olduğunu düşünmezdi, çünkü farklı bir şekilde giyerdim, altına gevşek uzun pantolonlar kullanırdım. Mütevazı moda Müslüman olmanın çok ötesine geçmiş bir akım, artık sadece bir din ile ilişkili değil."