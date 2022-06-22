Mutfağın eşsiz yardımcısı uzun ömürlü Kumtel set üstü ocak modellerine bir de bizim gözümüzle bakın

Set üstü ocaklar, son yıllarda mutfakların olmazsa olmaz ürünlerinden biri hâline geldi. Hem dayanıklı hem şık tasarımlı ürün bulmak, uzun ömürlü kullanım için aranan özellikler arasında bulunuyor. Adından sıkça söz ettiren KUMTEL, set üstü ocaklarının dayanıklı ve uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor. KUMTEL set üstü ocak, pratik kullanımı ve kolayca temizlenmesi ile beğenileri topluyor. Üstelik tasarımı sayesinde mutfağınıza estetik bir görünüm sunuyor. Gelin, KUMTEL Ko-40 Tshdf Siyah Oval Set Üstü Cam Ocak ürününü birlikte inceleyip alternatif ürünlere göz gezdirelim.

KUMTEL Ko-40 Tshdf Siyah Oval Set Üstü Cam Ocak

KUMTEL Ko-40 Tshdf Siyah Oval Set Üstü Cam Ocak'ın teknik özellikleri

Özel alt kısmı sayesinde hem set üstü hem ankastre olarak kullanılan KUMTEL Ko-40 Tshdf Siyah Oval Set Üstü Cam Ocak, 24 ay garantiye sahip. KUMTEL set üstü ocak özellikleri arasında ürünün 4 gözünün doğal gaza dönüşebilmesi, ilk sırada bulunuyor. Bunun yanında set üstü ocak, doğal gaz sisteminden LPG sistemine kolayca dönüştürülebiliyor. Bu işlem için kullanıcıların ek ücret ödemesi gerekiyor. Ürünün yandan tuşları ile emniyet düğmesinin tasarımı, göz dolduruyor. KUMTEL set üstü ocağın üzerindeki cam, 8 mm’den oluşuyor. Bu camın ısıya dayanıklı temperli olması sayesinde cihaz, güvenli şekilde yemek pişirmenizi sağlıyor. Paslanmaz emayeden üretilen ocağın ızgarası ve kapakları, uzun ömürlü kullanım vadediyor. Bekli sistem sayesinde ocak üzerindeki tencerelerde kararma sorunu yaşanmıyor. 52 x 60 x 11 cm ölçülere sahip ürün, standart ankastre ocak ölçülerine tam denk geliyor. Gaz emniyet sistemi bulunduran cihaz, güvenli kullanım sunuyor.

KUMTEL Ko-40 Tshdf Siyah Oval Set Üstü Cam Ocak'ın avantajları ve dezavantajları

Mutfağınızda yemek yaparken keyifle kullanılan cihazın birçok avantajı bulunuyor.

Ankastre ve set üstü ocağa dönüşmesi özelliği sayesinde ürün, kullanıcının ihtiyacına uygun şekilde tasarlanabiliyor.

KUMTEL cam set üstü ocak kullananlar, ocağın fiyatının piyasadaki diğer ürünlere daha uygun olduğunu söylüyor.

Ürünü elektrik veya doğal gaz ile kullanabileceğiniz gibi LPG’li şekilde de kullanabilirsiniz. Böylece cihaz, ihtiyaca göre seçenekler sunarak kullananlardan tam puan alıyor.

Yemeğinizin taşma anında bile ürün, gazı anında kesip olası kaza riskini minimuma dönüştürüyor. Böylece yangın veya gaz kaçağı tehlikesine karşı kullanıcıları koruyor.

Yemeğinizi tencerede ısıtacağınız zaman ürünün gözlerinden çıkan alev, tencereye eşit şekilde dağılıyor. Böylece tencereyi ısıtmak için ekstra enerji harcamıyorsunuz.

Gelelim ürünün dezavantajlarına:

Modelin en büyük dezavantajı, ocağın üstündeki aparatların hareketli olması. Bu durum, yemek pişirirken birkaç tencereyi yan yana koyduğunuzda tencerelerin birbirine değmesine ve hatta yemeklerin dökülmesine neden olabiliyor.

Set üstü ocağın yüzeyinin cam olması, telleme veya ovalama yapacağınız zaman hassas olan cam yüzeyin çizilmesine neden olabiliyor. Bu yüzden set üstü ocağın seramik cam yüzeyini tellememek gerekiyor.

KUMTEL cam set üstü ocağın yanındaki düğmeler plastik olduğu için kızartma esnasındaki yüksek alevler, plastiğin erimesine yol açabiliyor. Bu durum, plastik düğmelerin kötü görünmesine sebep oluyor.

KUMTEL Ko-40 Tshdf Siyah Oval Set Üstü Cam Ocak'ı kullananların yorumları

KUMTEL set üstü ocak kullanıcı yorumlarına bakıldığında cihazı kullanan kişilerin çoğu, üründen gayet memnun. Ürünün oldukça başarılı olduğu yönünde birçok olumlu yorumları bulunuyor. KUMTEL set üstü ocak kullananların yorumlarına bakıldığında pek çok kullanıcı, cihazın kaliteli ve ateş gücünün iyi olduğunu söylüyor. Üstelik ürünü uygun fiyatı ve performansı sayesinde tavsiye eden kullanıcılar oldukça fazla. Az sayıda kullanıcının, ürünün siyah renkli olmasından dolayı aşırı kir ve toz gösterdiği yönünde şikâyeti bulunuyor. Kullanıcı yorumları arasında "Almayı düşünüyorsanız, siyahın kir gösterdiğini bilerek alın!" sözünü görmek de mümkün.

KUMTEL Ko-40 Tshdf Siyah Oval Set Üstü Cam Ocak'a alternatif ürünler

1. Teka Ankastre Set Üstü Elektrikli Cam Ocak TZ 6415

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Geniş aileler için tasarlanan Teka Ankastre Set Üstü Elektrikli Cam Ocak TZ 6415, kalabalık ailelerin mutfağının vazgeçilmez parçası olmaya aday. Ürünün cam seramik oluşu, mutfağınızın daha hoş görünmesini sağlıyor. Ayrıca dokunmatik kontrol paneli ve önden bizote kenar tasarımı ile ürün, alıcıların ilgisini üzerine çekiyor. Üstelik cihazın her bölgesinde bağımsız olarak tasarlanan elektronik zamanlayıcı mevcut. Siyahın asilliğini ön planda tutan ve eşsiz tasarımı ile gözleri dolduran bu ürünü yakından incelemeye ne dersiniz?

2. Samsung CTR464EB01/XTR Siyah Cam Seramik Ankastre Slider Dokunmatik Kontrollü Elektrikli Ocak

Mutfağınızın muhteşem dekorunu oluşturacak olan sıradaki ürünümüz: Samsung CTR464EB01/XTR Siyah Cam Seramik Ankastre Slider Dokunmatik Kontrollü Elektrikli Ocak. Samsung ankastre ocak serisinde, elektrikli ocak severlerin beğenisine sunulan ürünün gazlı ocak gözü bulunmuyor. Cihazın yüzeyinin cam seramikten üretilmesi, kolay temizlik imkânı sağlıyor. Tasarımıyla mutfağınızda muhteşem bir görünüm sağlayan bu modele mutlaka göz atmalısınız.

3. KUMTEL Zenon Siyah Cam Set Üstü Ankastre Doğal Gazlı Ocak Ko40tshdf 101213

KUMTEL Ko-40 Tshdf Siyah Oval Set Üstü Cam Ocak modeline oldukça benzer özelikler taşıyan KUMTEL Zenon Siyah Cam Set Üstü Ankastre Doğal Gazlı Ocak'ı mutfağınız için tercih edebilirsiniz. Otomatik çakmak aparatı ve gaz emniyet sistemi bulunan ürün, kullanıcıya güvenli kullanım vadeder. Cihazı dilerseniz ankastre veya set üstü olarak ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Mutfağınız için yeni bir set üstü ocak arayışındaysanız 24 ay garantili bu ürüne şans verebilirsiniz.

4. KUMTEL Inox Set Üstü Ocak TYC00326304529

KUMTEL mutfak ürünleri serisinde her isteğe ve bütçeye göre ürünler bulunuyor. KUMTEL Inox Set Üstü Ocak, 4 gözü aynı anda kullanmanıza imkân tanıyan özelliğiyle mutfağınızın tamamlayıcısı olmaya aday. Ürün, doğal gaz ayarlı sistemi, gaz emniyet tertibatı ve gaz musluğu sayesinde oldukça güvenli kullanım sağlıyor. İnce gövdesi ve çakmaklı ateşleme yöntemiyle cihaz, kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Paslanmaz emaye bek kapakları bulunan ürün, uzun süre kullanım vadediyor.

5. KUMTEL KO-420 / 430 F Inox 4 Gözü Gazlı Set Üstü Ocak LPG 420fınoxlpg

Mutfağında gri renkli beyaz eşya kullanmayı sevenler için KUMTEL KO-420 / 430 F Inox 4 Gözü Gazlı Set Üstü Ocak LPG öneriliyor. Ürünün yekpare gövdesi, kullanıcılarından tam puan alıyor. Paslanmaz emaye bek kapaklarla üretilen cihaz, isteğe göre LPG gazına dönüştürülebilir. Ocağın kolay temizlenebilir oluşu, tüm gününü mutfakta geçirmek istemeyenler tarafından tercih ediliyor. Paslanmaz metal yüzeyden üretilen cihaz, mutfağınıza şık bir dokunuş katıyor.

6. Arnica İkili Set Üstü Ocak

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Arnica set üstü ocak serisinin en güzel modellerinden biri olan Arnica İkili Set Üstü Ocak, çekirdek ailelerin veya öğrenci evlerinin vazgeçilmez ürünlerinden. 1500 W güç kullanarak çalışan ürün, enerji tasarrufu sağlıyor. Isı ayar düğmesi ve gösterge lambası bulunan cihaz, yemeklerinizi hazırlarken kolay kullanım vadediyor. Ürünün istenilen yere kolayca taşınabilmesi, piknik veya kamp gibi etkinliklerde de kullanmanızı sağlıyor. Siyah renkli tasarımıyla göz dolduran ürünü incelemeye ne dersiniz?