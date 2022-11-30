Mutfağın kapısından sokmayın! Herkesin içtiği o içecek körlük riskini artırıyor

Görme sorunlarının genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıktığı düşünülüyor. Ancak yediğimiz ve içtiğimiz besinler körlük riski ile bağlantılı olabiliyor. Araştırmalar, belirli bir meyve suyunun tadını çıkarmanın yaşa bağlı makula dejenerasyonuna yol açabileceği ve sizi daha yüksek körlük riskine sokabileceği konusunda uyarıyor.

Dr. Rabia Bourkiza, "Vücudumuza koyduğumuz şeyler ile sağlığımız arasındaki bağlantıları belirlemek ve anlamak, araştırmacılar için sürekli bir arayıştır" dedi. AMD, merkezi görüşünüzü bulanıklaştırabilen ve "geri dönüşü olmayan körlüğe" yol açabilen bir göz hastalığını tanımlar.

KESİN NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Bourkiza, "Şimdilik, yaşa bağlı makula dejenerasyonunun kesin nedeni bilinmiyor ve dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları durumu daha iyi anlamak için çalışıyorlar." Dedi. Bu bulgular çok çarpıcı çünkü yüzde 100 meyve suyunun katkı maddeleri, koruyucular ve renklendiricilerden arındırılması gerekiyor ve bu da onu en iyi seçeneklerden biri yapıyor.

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, yüzde 100 meyve suyunun "erken AMD'yi ve herhangi bir AMD'yi" etkilemediğini, ancak bu içeceği yüksek oranda tüketenlerin yaşa bağlı ileri makula dejenerasyonu geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Bourkiza, “Bu anketin bulguları ilginç olsa da sonuçsuz kalıyor, çünkü bu çalışma nedensel bir ilişki kurulmasına izin verecek metodoloji ve analizlerle yapılmadı.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREK

"Meyve suyu içmek ile yaşa bağlı makula dejenerasyonu arasında net bir bağlantı olup olmadığını araştırmak için ideal olarak randomize bir deneme kullanan daha fazla araştırmaya ihtiyaç var."

MEYVE SUYU YERİNE MEYVE YEMEYİ TERCİH EDİN

Bourkiza, “Tek çeşit meyve suyunun aşırı miktarda içilmesi tavsiye edilmiyor. Böyle yaparak vücudunuza çok fazla şeker alıyor olabilirsiniz ve bu potansiyel olarak sağlığınızın diğer yönlerine zarar verebilir. Bol miktarda taze meyve yemeyi de ihmal etmeyin, yalnızca meyve suyuna güvenerek, çoğunlukla meyve suyu sıkma işlemi sırasında kaybedilen sağlıklı lifi kaçırabilirsiniz."

