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Mutfağın üstatları Başkent’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

Uluslararası Gastronomi Federasyonu tarafından düzenlenen Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ANFA Altınpark Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak.

Mutfağın üstatları Başkent’te

Uluslararası Gastronomi Federasyonu tarafından düzenlenen Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ANFA Altınpark Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Açılışta baklava yeme yarışması ile acılı çiğköfte yeme yarışması da festivale renk katacak.
Kebabı, katmeri, baklavası ve fıstığıyla dünyanın önde gelen mutfakları arasında yer alan Gaziantep yemekleri ile Anadolu’nun diğer lezzetleri Ankaralıların ayağına geliyor. Uluslararası Gastronomi Federasyonu tarafından düzenlenen Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri ANFA Altınpark Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açacak. 30 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak etkinlikte Gaziantep yemekleri başta olmak üzere 81 ilin yemekleri tanıtılarak 200’den fazla Anadolu mutfağına has yemek tadılacak.
30 Ocak Perşembe günü düzenlenen açılış töreniyle başlayacak etkinlikler 2 Şubat Pazar akşamına kadar ANFA Altınpark Fuar Merkezi’nde devam edecek. Dünyanın önde gelen gastronomi merkezlerinden olan Gaziantep ve Anadolu kültürünü ve yemeklerini tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden organizasyon yetkilileri, "Gaziantep’imiz ve Anadolu’muzun dünyaca meşhur gastronomi birikimini, kültürel zenginliklerini ve folklorunu Ankaralılara yakından tanıtmak için çalışıyoruz. Festival kapsamında 100 bine yakın katılımcı ve 100 bin porsiyon yemek tüketilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

En Lezzetli Yarışmalar Bu Festivalde
Birbirinden ilginç yarışmalara da ev sahipliği yapacak olan festivalde lise düzeyi okullar, üniversite düzeyi okullar, gençler, engelli aşçılar, ev hanımları, 81 il yöresel yemek ve ustalar kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek. Oldukça ilgi çekmesi ve çekişmeli geçmesi beklenen yarışmalara her düzeyden yoğun katılım olması bekleniyor. Yerli ünlü isimlerin jüri olarak katılacağı yarışmalarda aynı zamanda Filistin, Hırvatistan, Cezayir, Belçika gibi ülkelerden de önemli gastronomi uzmanları jüri olarak yer alacak.
Açılışa özel baklava yeme yarışması ile acılı çiğköfte yeme yarışması da festivale renk katacak.
Girişlerin ücretsiz olacağı Uluslararası Gastronomi Festivali 10:00 ile 21:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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