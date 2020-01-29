Mutfağın üstatları Başkent’te

Uluslararası Gastronomi Federasyonu tarafından düzenlenen Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ANFA Altınpark Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Açılışta baklava yeme yarışması ile acılı çiğköfte yeme yarışması da festivale renk katacak.

Kebabı, katmeri, baklavası ve fıstığıyla dünyanın önde gelen mutfakları arasında yer alan Gaziantep yemekleri ile Anadolu’nun diğer lezzetleri Ankaralıların ayağına geliyor. Uluslararası Gastronomi Federasyonu tarafından düzenlenen Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri ANFA Altınpark Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açacak. 30 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak etkinlikte Gaziantep yemekleri başta olmak üzere 81 ilin yemekleri tanıtılarak 200’den fazla Anadolu mutfağına has yemek tadılacak.

30 Ocak Perşembe günü düzenlenen açılış töreniyle başlayacak etkinlikler 2 Şubat Pazar akşamına kadar ANFA Altınpark Fuar Merkezi’nde devam edecek. Dünyanın önde gelen gastronomi merkezlerinden olan Gaziantep ve Anadolu kültürünü ve yemeklerini tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden organizasyon yetkilileri, "Gaziantep’imiz ve Anadolu’muzun dünyaca meşhur gastronomi birikimini, kültürel zenginliklerini ve folklorunu Ankaralılara yakından tanıtmak için çalışıyoruz. Festival kapsamında 100 bine yakın katılımcı ve 100 bin porsiyon yemek tüketilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.