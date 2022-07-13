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  4. Mutfağınıza bile sokmayın! Bu yiyecekler hayatınızı tehdit ediyor

Mutfağınıza bile sokmayın! Bu yiyecekler hayatınızı tehdit ediyor

13.07.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolesterol ve kan basıncı seviyenizi büyük ölçüde iyileştirmek için tüketilen gıdalara dikkat edilmesi gerekiyor. Lif açısından zengin kepekli tahıllar, az yağlı süt ürünleri, derisiz kümes hayvanları ve balık, fındık, baklagiller ve zeytinyağı gibi içeriğinde bitkisel yağ barındıran seçenekler daha uzun ömürlü olmanıza neden olur. Bunun yanı sıra uzak durmanız gereken yiyecekleri de bilip önleminizi ona göre almanız gerekiyor.

Mutfağınıza bile sokmayın! Bu yiyecekler hayatınızı tehdit ediyor

Sağlıklı bir yaşamda tüketilen gıdaların katkısı yadsınamayacak bir gerçek. Bununla beraber sağlıklı gıdalara yönelmek ve sağlıksız olanlardan uzak durmak gerekiyor. Bazı gıdaları ise mutfağınıza bile sokmayın!

KEK

Ticari olarak hazırlanan kekler fazla miktarda şeker içerdiği gibi ayrıca potansiyel trans yağ kaynakları olan kısmen hidrojene yağlarla da hazırlanabilir.

Trans yağlar, işlenmiş gıdalarda yasaklanmıştır ancak bu yağlar fırınlanmış ürünlerde ve birçok restoran gıdasında bulunabilir.

Mutfağınıza bile sokmayın! Bu yiyecekler hayatınızı tehdit ediyor

KATI YAĞLAR

Katı yağ oda sıcaklığında sertleştiğinden, çoğunlukla zararlı doymuş yağlardan oluşur. Heart Foundation, doymuş yağdan alınan günlük kalorinin sadece yüzde 5'ini, keten yağında bulunanlar gibi çoklu doymamış yağlarla değiştirmenin, kalp hastalığı riskinizi yüzde 10 gibi etkileyici bir oranda düşürdüğünü ifade ediyor.

Mutfağınıza bile sokmayın! Bu yiyecekler hayatınızı tehdit ediyor

PATATES CİPSİ

Yağı, kalorisi, sodyumu yüksek olan patates cipsinin sağlık açısından zararlarını bilmeyen yok. Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için düşük sodyumlu bir diyet listesi uygulanmalıdır.

Mutfağınıza bile sokmayın! Bu yiyecekler hayatınızı tehdit ediyor


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yağ
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