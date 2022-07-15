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Mutfağınıza bile sokmayın! Fazla kilo ve diyabete yol açıyor...

15.07.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hipotiroidisi olan bireylerin, tükettiği gıdalara dikkat etmesi gerekiyor. Haberimizde, tiroid normal salgılanmasına müdahale edebilecek bazı gıdalar yer alıyor. İşte o gıdalar...

Mutfağınıza bile sokmayın! Fazla kilo ve diyabete yol açıyor...

Tiroid komplikasyonların önüne geçmek ve iyi işlemesine yol açmak için diyet listesinden çıkarılması gereken buğday temelli ürünler, arpa, çavdar, kavuzlu buğday, horasan buğdayı gibi bazı gıdalar bulunuyor. İşte detaylar...

ŞEKERLİ MEYVE

Şekerli meyvelerin az miktarda tüketilmesi yüksek risk oluşturmuyor. Ancak hipotiroidizminiz için bazı komplikasyonlarını önlemek açısından yoğun şekerli meyveler tercih etmemek önemlidir.

Mutfağınıza bile sokmayın! Fazla kilo ve diyabete yol açıyor...

GLUTENLİ TAM TAHILLILAR

İçeriğinde yüksek miktarda gluten barındıran tam tahıllılar, tiroid hormonunun yerine geçen ilaçların emiliminde zorluklara yol açabilir. Tüm bunların yanı sıra bu protein, genellikle bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğraması gereken bir antijen olarak tanımlanır. Böylelikle tiroid komplikasyonların önüne geçmek için buğday temelli ürünler, arpa, çavdar, kavuzlu buğday, horasan buğdayı gibi gıdaların listeden çıkarılması gerekir.

Mutfağınıza bile sokmayın! Fazla kilo ve diyabete yol açıyor...

BROKOLİ

Lahana ve brokoli guatrojen içerir. Bu da, iyot emiliminde güçlüğe yol açar. Bu maddenin tiroid hormonlarının üretiminde önemli bir besin maddesi olduğu biliniyor.

Mutfağınıza bile sokmayın! Fazla kilo ve diyabete yol açıyor...

ŞEKER

Hipotiroidizminiz var ise glikoz seviyeleri ile devamlı bir sorun yaşayabilir ve dikkatli olmamanız durumunda zaman içerisinde insüline direnç oluşturabilirsiniz. Ayrıca metabolik fonksiyonun değiştiği de aklınızın bir köşesinde bulunmalı... Bu durum da fazla kilo ve diyabete yol açabilir.

Mutfağınıza bile sokmayın! Fazla kilo ve diyabete yol açıyor...

BİTKİSEL YAĞLAR

Çeşitli bitkisel yağlar metabolik sorunlar için risklidir. Tüketimi tiroidin hormonal fonksiyonlarını engeller ve hücrelerdeki kullanımını düşürür. Bunun önüne geçmek için bir tiroid sorunu teşhisi olmasa bile, diyetisyenler şunları tavsiye eder: organik Hindistan cevizi yağı, sızma zeytinyağı, ayçiçek yağı ve avokado yağı.


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kilo
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