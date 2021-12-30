Mutfağınızda şık bir görünüm yaratacak en iyi set üstü ocak modelleri

Yemek pişirmek için gerekli olan ürünlerin başında set üstü ocaklar geliyor. "Set üstü ocak ne demek?" derseniz tezgah üzerine yerleştirilen ve fırından bağımsız olan ocaklardan bahsediyoruz. Sık sık değiştirilebilen ürünler olmadıkları için kaliteli ve ihtiyacınızı karşılayan bir ocak seçmeniz gerekiyor. Ancak doğru tercih yapmak her zaman kolay olmayabiliyor. Bu nedenle set üstü ocak hangi marka iyi sizler için araştırdık. İhtiyacınızı karşılayan, kaliteli ve kullanışlı ürünleri güvenle satın almak istiyorsanız hazırladığımız listeye birlikte göz atalım.

1. Kullanım kolaylığı sağlayan Ikohs Pro-PIRAX Ocak

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Sizin için seçtiğimiz ilk öneri olan Ikohs Pro-PIRAX Ocak, SmartPIROX endüksiyon sistemi ile ısı kesintisi yaşamadan ve düşük sıcaklıklarda yemek pişirmenize yardımcı oluyor. Hafif ve kompakt tasarımı ile istediğiniz yere kolayca taşınabiliyor. Dijital göstergeye sahip olan ocağın 10 farklı pişirme hızı bulunuyor. Dokunmatik sensörler sayesinde yapmak istediğiniz yemeğe uygun parametreleri girerek kolayca pişirmenize olanak tanıyor. Cam seramikten üretilen ürün, çizilmelere karşı direnç gösteriyor.

Şık tasarımı ile mutfağınıza farklı bir hava katan Ikohs Pro-PIRAX Ocak'ı detaylıca incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Zarif duruşu ile Electrolux EHF6240IOK

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Bir diğer tavsiyemiz olan Electrolux EHF6240IOK, siyah rengi ile mutfağınızın havasını değiştirmeye geliyor! Elektrikle çalışan ürün, olası kaza durumlarında otomatik kapanma özelliği sayesinde güvenliğinizi sağlıyor. Işıklı kontrol paneli karanlık ortamlarda kolay kullanım sağlarken mutfağınıza hoş bir görünüm katıyor. Dokunmatik paneller yemek sırasında ve sonrasında ocak hakkında bilgilendirme yapıyor. Bu sayede hangi bölgenin ne kadar sıcak olduğunu görmenize olanak tanıyor. Çizilmelere karşı dayanıklı olan cam seramik yüzey ise kolayca temizleniyor.

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3. Konforlu kullanım sunan Uğur Set Üstü Ocak

En iyi set üstü ocak araştırmamızda sırada Uğur Set Üstü Ocak var. 4 gözlü olan ürün, otomatik çakmak özelliği ile kolayca yanıyor. Doğalgazlı kullanıma uygun olan ocak, istenildiğinde tüple ya da LPG ile de kullanılabiliyor. Hoş görünümüyle mutfağınıza farklı bir hava katan ürün, emaye gövdeye sahip. Ocağın emaye ızgarası bulaşık makinesinde kolayca yıkanabiliyor. Güçlü yapısı ile yemeklerinizi en kısa sürede pişirmenize yardımcı olan ürün, sağlam tasarımı ile uzun süreli kullanım imkanı veriyor.

54x57 cm boyutlarında olan Uğur Set Üstü Ocak'ı sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Estetik tasarımı ile Kumtel Cam Set Üstü Ocak

Set üstü ocak tavsiyesi için seçtiğimiz bir diğer ürün Kumtel Cam Set Üstü Ocak, estetik tasarımı ile dikkat çekiyor. 4 göze sahip olan ürün, yandan düğmeleriyle işinizi kolaylaştırıyor. Siyah cam yüzeyi çizilmelere karşı dayanıklılık gösterirken kolayca temizleniyor. Emaye ızgarası ve paslanmaz emaye bek kapakları, uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Otomatik çakmak özelliği ise ateşleme için çakmak bulundurma derdinden sizi kurtarıyor. Doğalgazla çalışan ürünün gaz emniyet sistemi, herhangi bir sorun olduğunda gazı otomatik olarak kesiyor ve bu sayede güvenliğinizi sağlıyor. Ürün, 52x60x11 cm ölçülerine sahip.

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5. Mutfakta fark yaratmanızı sağlayan Erato Orevo Set Üstü Ocak

En iyi set üstü ocak markaları arasında gösterilen Erato Orevo Set Üstü Ocak, hoş görünümü ile mutfağınızla mükemmel bir uyum yakalıyor. Siyah renge sahip olan ürün; 2 orta, 1 büyük ve 1 küçük göze sahip. Doğalgazla çalışmaya uygun olan ocak, antibakteriyel emaye kaplı gövdesi ile uzun yıllar boyunca kullanım imkanı veriyor. Düğmeden otomatik çakmaklı olması işinizi kolaylaştırırken plastik ayakları zeminin çizilip zarar görmesini engelliyor. Galvanizli sacla kaplı olan alt kısım, ısının aşağı ulaşmasını engelliyor. Ürün, 60x50 cm boyutlarına sahip.

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6. Şık yapısı ile Luxell LX-40TSHDF Set Üstü Ocak

"En iyi set üstü ocak hangisi?" sorusunun cevabı olan Luxell LX-40TSHDF Set Üstü Ocak, ankastre kullanımı için uygun. Doğalgazlı olan ürün, istenildiğinde LPG'ye de dönüştürülebiliyor. Bu sayede yeni ürün alma gereksinimi duymadan geçiş yapma şansı veriyor. Gaz kesme emniyeti, herhangi bir kaza anında doğalgazı otomatik olarak kesiyor. Otomatik çakmağa sahip olan ocak, ateşleme için ekstra ürün gerektirmiyor. Beyaz cam yüzeyi kolay temizlenirken çizilmelere karşı direnç gösteriyor. Paslanmaz emaye ızgara ve bekler, uzun süreli kullanım imkanı tanıyor.

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7. Portatif özelliği ile Egemen Group Set Üstü Ocak

Set üstü ocak modelleri arasında yer alan Egemen Group Set Üstü Ocak, düşük gaz tüketimi sağlayarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. 1 büyük ve 1 küçük gözden oluşan ürün, kompakt tasarımı sayesinde kolay taşıma imkanı veriyor. Fazla yer kaplamayan ocak aynı zamanda karavan gibi ortamlarda alandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Tüp ve LPG ile uyumlu olan ürün, doğalgazla kullanılamıyor. Parlak ızgaralı ocağın emaye gövdesi kolayca temizlendiği için yorulmadan temizlik yapmanıza olanak tanıyor. Plastik alt ayaklar zeminin zarar görmesini engellerken dayanıklı yapısı uzun yıllar sizinle olacağını müjdeliyor!

29x51 cm ölçülerine sahip olan Egemen Group Set Üstü Ocak'ı sepete eklemek için sizi böyle alalım.

8. Güvenli bir kullanım sunan Optimum Xx-133 Set Üstü Ocak

Set üstü ocak önerisi listemizdeki bir diğer ürün olan Optimum Xx-133 Set Üstü Ocak'ın galvanizli sac kısmı sıcaklığın alt kısma ulaşmasını engelliyor. Tüple çalışmaya uygun olmayan ürün doğalgazla kullanılabiliyor. 1 küçük, 2 orta ve 1 büyük göze sahip olan ürün düşük gaz sarfiyatı sağlıyor. Siyah yüzeyi çizilmelere karşı direnç gösterirken kolayca temizlenebiliyor. Ayrıca şık tasarımı sayesinde mutfağınızla mükemmel bir uyum yakalıyor. Hafif yapısı ile kolay taşınan ürün, uzun süreli kullanım sunuyor. Ocak, 51x51 cm ölçülerine sahip.

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9. Kaliteli materyalleri ile Femaş Set Üstü Ocak

Sıradaki önerimiz olan Femaş Set Üstü Ocak, beyaz ve sade tasarımı ile dikkat çekiyor. 1 büyük, 2 orta ve 1 küçük gözden oluşan ürün, pişireceğiniz yemekler için gereken ateş gücünü seçme imkanı veriyor. Emaye çift ızgarası kullanım kolaylığı sağlarken paslanmaz bekler ve ızgaralar yemeklerinizi gönül rahatlığıyla yapmanıza imkan tanıyor. Tüple kullanıma uygun olan ürün doğalgaza bağlanmıyor. Sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanım fırsatı veren ocağın ayakları zemini tam olarak kavrıyor. Bu sayede sallanma riskini ortadan kaldırarak güvenle yemek pişirmenizi sağlıyor.

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10. Uzun yıllar boyunca sizinle olan Avva Home J182 Set Üstü Ocak

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Estetik duruşu ve hafif yapısı ile mutfağınızda fark yaratan Avva Home J182 Set Üstü Ocak, düşük gaz sarfiyatı yaparak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. LPG ve tüple uyumlu olan ürün, doğalgaz ile çalışmıyor. Beyaz renge sahip olan ocağın galvanizli alt sacı, ısının alt kısma ulaşmasını engelliyor. Parlak ızgaraları ile dikkat çeken ürünün emaye gövdesi kolayca temizlenerek sizi yormuyor. Dayanıklı materyallerden üretilen ocak, yıllar boyunca ilk günkü performansını koruyor.

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11. Hoş görünümüyle Ferre D40 Set Üstü Ocak

Bir diğer set üstü ocak tavsiyemiz olan Ferre D40 Set Üstü Ocak, yandan düğme tasarımına sahip. Ultra ince gövdesi, tezgah üzerinde zarif bir görünüm sunuyor. 1 küçük, 2 orta ve 1 büyük gözden oluşan ocak, dekoratif ızgaraları ile mutfağınızı güzelleştirmeye geliyor! Mat siyah bekler ve emaye ızgara kolayca temizleniyor. Gaz emniyet sistemi, istenilmeyen durumlarda gazı otomatik keserek güvenliğiniz için gereken desteği sağlıyor. Otomatik ateşleme sistemi ise başka bir ürüne ihtiyaç duymadan ocağı yakmanıza yardımcı oluyor.

Uzun ömürlü bir ürün olan Ferre D40 Set Üstü Ocak'ı detaylı incelmek ve sipariş oluşturmak için sizi böyle alalım.

12. İşinizi kolaylaştıran Simfer 3010 Set Üstü Ocak

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"En kaliteli set üstü ocak hangisi?" diyorsanız sıradaki önerimiz Simfer 3010 Set Üstü Ocak bu sorunun cevabı olabilir. Ürünün emaye beyaz gövdesi çizilmelere karşı direnç gösterirken kolayca temizleniyor. Dekoratif cezve gözü aparatı sayesinde kahve yaparken cezvenin kaymasını ve dökülmesini engelliyor. Otomatik ateşleme sistemi, ocağı kolayca yakmanıza yardımcı oluyor. Gaz kesme sistemi ise olası bir acil durum anında gazı otomatik keserek kazanın büyümesini engelliyor. 1 büyük, 2 orta ve 1 küçük göze sahip olan ürün, pişireceğiniz yemek için gereken ısı miktarına göre seçim yapmanıza imkan tanıyor. Ocak, 14.5x64x61.5 ölçülerine sahip.

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13. Grinin asaleti ile Arçelik Stoc 828 Set Üstü Ocak

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Arçelik Stoc 828 Set Üstü Ocak'ın 4 gözü bulunuyor. Doğalgazla çalışan ürünün cam yüzeyi çizilmelere karşı direnç gösterirken rahatlıkla temizleniyor. Gaz emniyet sistemi, acil durumlarda gazı otomatik olarak keserek güvenliğinizi sağlıyor. Farklı tasarımı ile ön plana çıkan ocak, mutfağa tarzınızı yansıtmak için gereken şıklığı size sunuyor. Kaliteli materyallerden üretilen ürün, uzun yıllar boyunca dayanıklı yapısını koruyor. 12.3 kg ağırlığındaki ürün 8 cm yüksekliğe, 51.5 cm derinliğe ve 59.5 cm genişliğe sahip.

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