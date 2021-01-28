Mutfağınızdaki süper güç! Domatesten yapılan bu maske hem aydınlatıyor, hem de...

Güzellik ipuçlarını, özellikle de evde kolayca yapabileceğiniz tamamen doğal çözümleri keşfetmeyi ve paylaşmayı seviyoruz. Domatesle yapabileceğiniz bu maske tarifleri de bunlardan biri.

Domates, cildi UV ışınlarından korumak, cildin yaşlanmasını geciktirmek ve cilt kanserinden korunmak gibi cilt için birçok fayda sağlayan güçlü bir antioksidan olan likopen bakımından zengindir. Domates, güneş yanığını yatıştıran soğutma özelliklerine sahiptir ve ayrıca büyük gözenekleri sıkılaştıran büzücü özellikler içerir.

İÇİNDEKİ DOĞAL ASİT GÖZENEKLERİ DERİNLEMESİNE TEMİZLİYOR

Dahası, domateslerin içinde yağlı cildi düzenlemeye yardımcı olan doğal asitler bulunur. Domates ayrıca sivilceleri temizler, gözenekleri derinlemesine temizler, erken yaşlanmaya karşı savaşır ve cildi aydınlatır. İşte sağlıklı ciltler için üç ev yapımı domates yüz maskesi tarifi.

CİLDİ AYDINLATAN DOMATES LİMON MASKESİ

Lekeleri mi yoksa sadece ten renginizi mi hafifletmek istiyorsunuz? Domates ve limon maskesi tüm ihtiyacınızı karşılıyor! Hem limon hem de domates, sivilce izlerini hafifleten doğal cilt aydınlatma özelliklerine sahiptir.