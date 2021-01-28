Mutfağınızdaki süper güç! Domatesten yapılan bu maske hem aydınlatıyor, hem de...

Güzellik ipuçlarını, özellikle de evde kolayca yapabileceğiniz tamamen doğal çözümleri keşfetmeyi ve paylaşmayı seviyoruz. Domatesle yapabileceğiniz bu maske tarifleri de bunlardan biri.
Domates, cildi UV ışınlarından korumak, cildin yaşlanmasını geciktirmek ve cilt kanserinden korunmak gibi cilt için birçok fayda sağlayan güçlü bir antioksidan olan likopen bakımından zengindir. Domates, güneş yanığını yatıştıran soğutma özelliklerine sahiptir ve ayrıca büyük gözenekleri sıkılaştıran büzücü özellikler içerir.
Dahası, domateslerin içinde yağlı cildi düzenlemeye yardımcı olan doğal asitler bulunur. Domates ayrıca sivilceleri temizler, gözenekleri derinlemesine temizler, erken yaşlanmaya karşı savaşır ve cildi aydınlatır. İşte sağlıklı ciltler için üç ev yapımı domates yüz maskesi tarifi.
Lekeleri mi yoksa sadece ten renginizi mi hafifletmek istiyorsunuz? Domates ve limon maskesi tüm ihtiyacınızı karşılıyor! Hem limon hem de domates, sivilce izlerini hafifleten doğal cilt aydınlatma özelliklerine sahiptir.
Malzemeler
1/2 olgun domates
1/2 çay kaşığı limon suyu
Hazırlanışı
1/2 domatesi pürüzsüz bir püre haline getirin. Domates püresini 1/2 çay kaşığı taze limon suyuyla karıştırın. Temiz bir pamuk kullanarak karışımı yüzünüzün her yerine uygulayın. 10 ila 15 dakika bekletin. Süre dolduğunda soğuk suyla durulayın. Kurulayın. Nemlendirmek için bir damla zeytinyağı sürün.
İpuçları
En iyi sonuçlar için taze sıkılmış limon suyu kullanın.
Cilt gözeneklerini açmak ve yüz maskesinin nüfuz etmesine izin vermek için önceden yüzünüzü buğulayın.
Donuk cildi parlatıcı domates ve bal maskesi ile aydınlatın. Domates, cildinizi hafifçe bronzlaştırabilen zengin bir likopen içeriğine sahiptir ve size muhteşem ışıltılı bir görünüm verir. Domates ayrıca cildinizi UV ışınlarından koruyarak onu doğal bir güneş kremi haline getirir. Balın cildi aydınlatma ve parlatma özellikleri vardır. Akneyi temizler ve daha fazla akne oluşumunu önler. Akne izlerinin, lekelerin ve koyu lekelerin solmasına yardımcı olur. Yaşlanmayı yavaşlatır.
Malzemeler
1/2 olgun domates
1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı
Pürüzsüz bir püre elde edene kadar domatesleri karıştırın. Balı karıştırın ve iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın. Karışımın derinlere inmesi için 15 dakika oturun. Süre dolduğunda soğuk suyla yıkayın. Yüzünüzü kurulayın.
İpuçları
Cilt için çiğ bal kullanın. İşlenmiş ürünler cildi tahriş edebilir.
Bir kafa bandı takarak saç çizginizi bu yapışkan yüz maskesinden koruyun.
Cildinizi ferahlatıcı ve nemlendirici salatalık ile gençleştirin. Hem salatalık hem de domates büyük gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olan doğal büzücülerdir. Salatalık yüzde 95 sudan oluşur ve yağlı cildi nemlendirir, daha fazla yağlanmayı önler. Kuru, solmuş cildi nemlendirerek eski pürüzsüzlüğüne kavuşturur.
Malzemeler
1/2 olgun domates
1/4 salatalık
Hazırlanışı
1/4 salatalığı yıkayıp soyun. 1/2 domates ile ince bir püre haline getirin. Karışımı nazik dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. 15 dakika bekletin. Soğuk suyla durulayın. Kurulayın.
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