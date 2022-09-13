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Mutfağınızı düzenli tutabilmeniz için şeflerden önerilmiş ürünler

12.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta aradığınızı bulamamaktan ve organize olamamaktan sıkıldınız mı? Cevabınız "Evet!" ise mutfakta size zaman kazandıracak, düzen oluşturacak ve depolama alanlarından maksimum fayda almanızı sağlayacak ürünlere ihtiyacınız var. Öyleyse gelin, şefler tarafından önerilen ve mutfağınızı daha düzenli tutmanızı sağlayacak ürünleri birlikte inceleyelim.

Mutfağınızı düzenli tutabilmeniz için şeflerden önerilmiş ürünler

Evde en çok zaman geçirilen yerlerin başında mutfak geliyor. Hâl böyle olunca mutfağın temiz ve düzenli olması büyük önem taşıyor. Siz de mutfağınızı daha tertipli bir hâle getirmek ve mutfakta geçirdiğiniz zamanı azaltmak istiyorsanız birkaç ürünle bunu başarabilirsiniz. Bıçak tutucudan baharat setine, tava düzenleyicinden kaşıklığa, tekerlekli raftan saklama kaplarına kadar birçok işlevsel ürünü bir araya getirdik. Şeflerin de mutfak düzeninde tavsiye ettiği bu ürünlere göz atmaya ve mutfağınıza yeni bir dokunuş katmaya ne dersiniz?

1. Paslanmaz çelik kapak tasarımıyla: Mama Camilla 12 Parça Borosilikat Cam Metal Kapaklı Baharatlık

Mutfağınızı düzenli tutabilmeniz için şeflerden önerilmiş ürünler

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Dörder tane 200 ml, 250 ml ve 300 ml hacme sahip toplam 12 baharatlıktan oluşan ürünle bütün baharatlarınızı depolayabilirsiniz. Borosilikat cam kavanozlardan ve paslanmaz çelik kapaklardan oluşan baharat setinin içerisinde yer alan 60 adet etiketi ister kapak ister kavanoz üzerine yapıştırabilirsiniz. PVC malzemeden üretilen ve suya dayanıklı olan etiketleri farklı kavanozlarda da kullanabilirsiniz. El yapımı ürünün su geçirmez ve hava sızdırmaz özelliği sayesinde baharatları uzun süre bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. -20 dereceden 150 dereceye kadar dayanıklı olan ürünü uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.

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2. Çekmecelerdeki kaosa son: NETAKS Çekmece İçi Kaşıklık

Mutfağınızı düzenli tutabilmeniz için şeflerden önerilmiş ürünler

Birinci kalite ABS akrilik malzemeden üretilen, hurda ve PP içermeyen NETAKS Çekmece İçi Kaşıklık yardımıyla çekmecelerin içini organize edebilir ve daha kullanışlı hâle getirebilirsiniz. Antibakteriyel ve çizilmez yüzeye sahip olan bu ürün sayesinde dağınık çekmecelerde ihtiyacınız olan gereçleri aramakla uğraşmadan zamandan tasarruf edebilirsiniz. Çekmece içine kolay yerleştirilebilen ve sıkışma yapmayan kaşıklıkla düzenli bir çekmece görünümüne kavuşabilirsiniz. Kullanıcıların beğenisini kazanan ve birçok olumlu yorum alan bu ürünü tercih ederek siz de daha tertipli bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

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3. Kendi küçük, işlevi büyük: MOTEK Çok Amaçlı Tekerlekli Raf

Mutfağınızı düzenli tutabilmeniz için şeflerden önerilmiş ürünler

Mutfağınızdaki en küçük alanları bile işlevsel birer depolama alanına çevirmek ister misiniz? Cevabınız "Evet!" ise MOTEK Çok Amaçlı Tekerlekli Raf aradığınız çözüm olabilir! Dört katlı tekerlekli rafla içecekleri, sosları, baharatları, atıştırmalıkları ve daha birçok şeyi depolayabilirsiniz. Ürünü tekerlekli olması sayesinde ihtiyacınız olan her yere zahmetsizce götürebilirsiniz. İnce tasarımı sayesinde iki dolap veya duvarla eşyalar arasında kalan boşlukları değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Özellikle mutfağında yeterli depolama alanı olmayan evler için ideal olan bu rafla çok daha organize bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

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4. BPA içermeyen sağlık dostu bir seçenek: Mama Camilla 12'li 900 Ml Gıda Saklama Kabı

Mutfağınızı düzenli tutabilmeniz için şeflerden önerilmiş ürünler

BPA içermeyen materyalden üretilen Mama Camilla 12'li Gıda Saklama Kabı sayesinde kuru gıdaları tertemiz ve sağlıklı şekilde muhafaza edebilirsiniz. Şeffaf olmasıyla kullanım pratikliği sağlayan ürünün vakumlu kapakları ve 900 ml hacme sahip saklama kapları sayesinde gıdaları bozulmadan uzun süre saklayabilirsiniz. 13 cm yüksekliğinde 9 cm enindeki saklama setini ister derin çekmecelerde konumlandırabilir ister dolaplarda üst üste yerleştirerek yerden tasarruf edebilirsiniz. Şık bir görünüm sağlayan ürün sayesinde mutfağınızın daha derli toplu olmasını sağlayabilirsiniz. Öyleyse seti denemeye ne dersiniz?

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5. Estetik bir çözüm: DOITOOL Bulaşık Kurutma Rafı

Mutfağınızı düzenli tutabilmeniz için şeflerden önerilmiş ürünler

Mutfak tezgâhında fazla yer kaplayan ve estetik görünmeyen eski model bulaşık raflarından sıkıldınız mı? O hâlde aradığınız ürün, DOITOOL Bulaşık Kurutma Rafı! Paslanmaz çelikten üretilen kurutma rafına yıkadığınız bulaşıkları yerleştirebilir ve hızla kurutabilirsiniz. Kurutma işleminden sonra rafı ister dolap içine kaldırabilir ister gümüş renkli şık görünümü sayesinde mutfağınızda sergileyebilirsiniz. Ürünü lavabo üzerinde kullanarak suyun lavabonun içine akmasını sağlayabilirsiniz. Uzun ömürlü kurutma rafını sadece bulaşıklarınızı kuruturken değil, meyve ve sebzeleri yıkadıktan sonra da kullanabilirsiniz. Dilerseniz ürünün üzerinde sık kullandığınız fincan, tabak gibi ürünleri de konumlandırabilirsiniz.

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6. Şık ve işlevsel: Buffer Mıknatıslı Bıçak Askısı

Mutfağınızı düzenli tutabilmeniz için şeflerden önerilmiş ürünler

Çekmece, dolap açmakla uğraşmadan bütün metal mutfak gereçlerinize anında ulaşmak istiyorsanız bu ürün tam da size göre! 33 x 4 cm boyutlarındaki Buffer Mıknatıslı Bıçak Askısı'nı zahmetsizce mutfak duvarına monte edebilir ve metal eşyalarınızı ürünün üzerine yerleştirebilirsiniz. Mutfak makasından çırpıcıya, bıçaklardan servis kaşığına kadar birçok farklı ürünü asabileceğiniz metal tutucu ile depolama alanından tasarruf edebilirsiniz. Güçlü manyetik çekimi ile ürünü rahatlıkla kullanırken mutfağınızda şık bir görünüm de yakalayabilirsiniz. Mutfakta çalışırken pratiklikten ve organize bir görünümden hoşlanıyorsanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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7. Düzenli dolap içleri için: ZEMUS Dolap İçi Tava Rafı

Mutfağınızı düzenli tutabilmeniz için şeflerden önerilmiş ürünler

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ZEMUS Dolap İçi Tava Rafı sayesinde tavalarınızı organize edebilir ve kullanmak istediğiniz ürüne zahmetsizce ulaşabilirsiniz. Dört katlı ürünle yalnızca tavaları değil, ihtiyacınıza göre tabakları veya tencere kapaklarını da düzenli hâle getirebilirsiniz. 25 x 17 cm ebatındaki düzenleyici sayesinde hem depolama alanınızdan tasarruf sağlayabilir hem daha pratik bir kullanım sağlayabilirsiniz. Ekonomik oluşuyla da tercih sebebi olan ürünü kolayca temizleyebilir ve uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mutfak düzeninize güzel bir dokunuş yapacak bu mutfak düzenleyicisini çok beğeneceğinize eminiz!

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Anahtar Kelimeler:
mutfak eşyaları mutfak gereçleri
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