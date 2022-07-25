Mutfağınızın şıklığına şıklık katıp kullanışlılığını da arttıracak en iyi ankastre ocaklar

Evimize güzellik katan bazı ufak noktalar var. En çok vakit geçirdiğimiz yerlerden biri olan mutfak için de dekorasyon önemli olur. Elektrikli aletlerin ömrünün uzun olması kadar görünüşüne ve kullanım kolaylığına da dikkat etmek gerekir. Ankastre ocaklar, temizlenmesi kolay ve mutfağa modernlik katan ürünler arasında bulunur. "En iyi ankastre ocak hangisi?" veya "Ankastre ocak ölçüleri mutfağıma uyar mı?" diye düşünüyorsanız en iyi ankastre ocak tavsiyelerini sizin için listeledik!

1. Güney Kore'den gelen Samsung kalitesi: Samsung CTR46EB01/XTR Ankastre Ocak

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Samsung CTR46EB01/XTR Seramik Ankastre Ocak, siyah seramik yüzeyiyle mutfağınızı şık ve sofistike gösterecek bir ürün. Dokunmatik tuşları sayesinde kullanımı kolaylaşan cihaz, aynı zamanda kolay temizlenmesi ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Cam seramik yüzeyi sayesinde tek bez hamlesiyle tertemiz olur. Ürünün çok ısınmayan kaliteli yüzeyi; yağ ve diğer lekelerden daha kolay kurtulmanızı sağlar. Çok amaçlı kullanım alanı sayesinde büyük tencereleriniz ocağa kolayca sığabilir. Sağ alt köşede bulunan kilit işareti, otomatik güvenlik özelliği açıp kapatmanıza olanak tanır. Böylece hem evinizi hem çocuklarınızı güvenli şekilde koruyabilirsiniz.

2. Kumtel KO-40 TSHDF Siyah Oval Set Üstü Cam Ocak, duruşuyla mutfağınıza şıklık katsın

İkili kullanım özelliğiyle hem ankastre hem set üstü olarak kullanabileceğiniz Kumtel KO-40 TSHDF Siyah Oval Set Üstü Cam Ocak, paslanmaz emaye ızgaraları ve emaye bek kapakları ile uzun süreli kullanım sağlar. Gaz emniyet sistemiyle istenmeyen kazalara karşı sizi ve ailenizi korur. Ocağın etrafında kullanılan 8 mm'lik temperli cam, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı özellik gösterir. Ocak üzerindeki bekler, bulaşık makinesinde yıkanarak ekstra kolaylık sağlar. Havuz bekli yanma sistemi sayesinde ürün, tencere ve tavalarınızda kararma oluşmasını engeller. En iyi ankastre ocak yorumlarında ilk sıralarda yer alan cihaza şans vermeye ne dersiniz?

3. Alman kalitesi ayağınıza geldi: Teka TZ 6415 Ankastre Ocak

En iyi ankastre ocak markası arasında bulunan Teka, ankastre ve barbekü ürünlerinde öne çıkıyor. 62 cm'lik genişliği ile kolay kullanım sağlayan Teka TZ 6415 Ankastre Ocak, ergonomik yapısı ve şık görünümü ile mutfağınıza şıklık katar. İki küçük, bir orta ve büyük boy pişirme gözüne sahip ürünün dokunmatik ekranı, çeşitli özellikler sunar. Her bir pişirme gözü için birbirinden bağımsız programlama özelliği olan ocakta yemeklerinizi yanma derdi olmadan pişirebilirsiniz. Güvenlik kilidi sayesinde istenmeyen kazalara karşı önlem almanızı sağlayan cihaz, siyah cam seramik görüntüsü ve ısındığında kırmızı renk alan pişirme gözleri ile sizi âdeta büyüler.

4. Yerli ürün arayanlara: Vinola MOG Siyah Cam Ocak

Üretimi Lüleburgaz'da yapılan Vinola MOG Siyah Cam Ocak, Türk kalitesiyle adını konuşturuyor. Beş ayrı pişirme gözü ile size şef hissi yaşatmayı hedefleyen ürünün 90 cm genişliğe sahip solda bulunan pişirme gözü, WOK göz olarak isimlendiriliyor. Döküm ızgarası sayesinde uzun ömürlü kullanımı olan ocak, dokunmatik olmayan ayarlama düğmeleri ile şık duruyor. Hem doğal gaz hem LPG ile uyumlu olmasıyla ekstra kullanım kolaylığı sağlıyor. Ürünün kolay kurulup sökülebilen yapısı sayesinde "Ankastre ocak nasıl sökülür?" diye endişelenmenize gerek kalmıyor. Sönmeye karşı gaz emniyet sistemiyle cihaz, güvenli kullanım vadediyor.

5. Hızlı pişirme için indüksiyon özellikli Electrolux LIT60428C İndüksiyonlu Ocak

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Tutuşturma, ön ısıtma ya da gaz için bobini olmayan Electrolux LIT60428C İndüksiyonlu Ocak'ın pişirme gözleri yüksek sıcaklığa hemen ulaşabiliyor. Bu sayede pişirdiğiniz yemekler, hızlı şekilde kaynama noktasına gelebiliyor. Tencerenin altını kapattığınızda anında tepki veren cihaz, bu özelliği ile sıcaklığı kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Dokunmatik kontrol paneli sayesinde sıcaklık seviyesini kolayca ayarlama olanağı tanıyor. Ürünün indüksiyon özelliği, belirli noktalara iletilerek pişirme gözlerinin dışında kalan kısımların ısınmaması ve kolay temizlenmesini sağlıyor. Çıkıntılı düğmelere sahip olmayan ocağın temizlemesi oldukça pratik oluyor.

6. Farklı görünüm sevenlere: Bosch POP 7C2O12O Ankastre Gri Cam Ocak

Pişirme gözlerinin kare olmasıyla diğer ankastrelerden ayrılan Bosch POP 7C2O12O Ankastre Gri Cam Ocak mutfağınızın dekorasyonuna modern bir hava katıyor. 12 kilogram ağırlığa 67 cm genişliğe sahip ürünün sert camdan üretilen çerçevesi, darbelere karşı dayanıklı şekilde üretiliyor. Gaz emniyet sistemi sayesinde ateş söndükten bir süre sonra gazı kesen cihaz, olası kazalara mahal vermiyor. Bir küçük, iki orta ve bir büyük pişirme gözüne sahip olduğundan tencerelerinizi ürünün üzerine kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Ürünü satın aldıktan sonra ankastre ocak montajı, marka tarafından yapılıyor. Ankastre ocak seti kategorisinde tercih edilen ürünü incelemenizi öneriyoruz.

7. Uygun fiyatlı ürün arayanlar için: Vestel AO-65104 B Ankastre Ocak

En iyi ankastre ocak tavsiyesi isteyenlere Vestel AO-65104 B Ankastre Ocak önerilebilir. 65 cm genişliği ile ürün, yemek pişirirken tencereleri sığdırma sıkıntısı çekmeden rahat etmenizi sağlıyor. Cihazın alevi istenmeden kapanırsa gaz söndürme emniyeti sayesinde gazı keserek zehirlenme riskini ortadan kaldıran ürün, güvenliğinizi sağlar. Sağ kısımda bulunan düğmeler ile tek hamlede ocağı kolayca yakabilirsiniz. Beyaz rengi ile mutfağınızda ferah bir hava katacak olan bu ürün, kolay temizlenebilir özelliği sayesinde mutfağınızın en gözde eşyalarından biri olmaya aday!

8. Şık ve kaliteli: Profilo Oo36p2010d Ankastre Beyaz Cam Ocak

Sırada beyaz ve siyahın zıt ama güzel uyumu ile mutfağınızı renklendirecek bir model var. Profilo Oo36p2010d Ankastre Beyaz Cam Ocak, 59 x 52 x 4.5 cm'lik ankastre ocak ölçüleri ile her mutfağa uyum sağlıyor. Bir kuvvetli, iki normal ve bir ekonomik pişirme gözü ile farklı pişirme dereceleri sunuyor. Beyaz temper cam çerçevesi sayesinde ısıya dayanıklı ve darbelere karşı kuvvetli olan cihaz, kılıç düğme olarak adlandırılan ısı kontrol düğmeleri ile modern ve şık bir görünüm sunuyor. Kaliteli ve paslanmaz malzemeden üretilen bu ürünü detaylı şekilde incelemenizi ve sepetinize eklemenizi öneriyoruz.

9. Kolay temizlenen bir ürün: Siemens EO7C8PO10O Titanyum Ankastre Ocak

Siemens EO7C8PO10O Titanyum Ankastre Ocak, modern tasarımı ile mutfağınızın dekorasyonuna şıklık katar. Tek elle kullanıma uygun olan model, dört farklı pişirme gözü gücü ile yemeklerinizi daha lezzetli şekilde pişirmenize olanak tanır. Daire şeklindeki gözleri ile ısıyı dağıtmadan tek noktaya ulaştırır. 67 cm'lik genişliği sayesinde tavalar ve tencereleriniz ocak üzerinde yan yana ve sıkışmadan durabilir. Gaz emniyet sistemi ve sert cam özellikli ürün, güvenliğinizin riske girmesine izin vermez. "Ankastre ocak nasıl temizlenir?" diye kara kara düşünmemenizi sağlayan model, kolay temizlenmesiyle beğenileri toplar.

10. Samsung NA64H3010AK Siyah Cam Ankastre Ocak ile şefler gibi hissedin

Samsung'un NA64H3010AK Siyah Cam Ankastre Ocak, pişirme sırasında sizi şef gibi hissettirebilir. WOK ızgara sistemi sayesinde ısıyı eşit olarak dağıtan ocak, yemeklerinizin eşit şekilde pişmesini sağlar. Dairesel tasarımı sayesinde tavalar, ocağa rahatça oturur ve sabit kalır. Hızlı yemek pişirmeniz gerektiği anlarda veya acil olarak su kaynatmak istediğinizde ürünün, yüksek ısı veren pişirme gözlerini kullanabilirsiniz. Cihaz, sonsuz tasarımlı ızgara özelliği sayesinde en ağır tavalarınızı kaldırmanıza gerek kalmadan ocak üzerinde kaydırmanızı sağlar. Ayrıca bu ızgaralar, bulaşık makinesinde kolay şekilde temizlenebilir. Böylelikle ankastre ocak temizleme derdinden biraz da olsa kurtulmuş olursunuz.

11. Mutfağınızın bir numarası: Franke FHNS 705 Siyah Ankastre Ocak

Beş adet pişirme gözü bulunan Franke FHNS 705 Siyah Ankastre Ocak, siyah tasarımıyla mutfağınızda göze çarpan eşyalardan biri olmaya aday! Ürün, döküm bek ve ızgaraları sayesinde paslanmaya karşı dirençli olma özelliğine sahip. Cihazın Wok tava gözü, tavaların daha kolay kullanılmasını sağlar. Bir güçlü, iki normal ve bir küçük pişirme gözü olan ankastre ocak, düğme ateşlemesine ve gaz emniyet kilidine sahip. Kolay temizlenebilir oluşu sayesinde ürünü oldukça az efor harcayarak temizleyebilirsiniz. Rakiplerine göre biraz daha pahalı olan ürünün, kalitesi ve dayanıklı oluşu ile beğeninizi kazanacağından eminiz.

12. Uygun fiyatlı kalite arayanlara: Luxell LX-40 TAHDF Beyaz Ocak

Çoğu kişi, mutfağının hem şık hem ferah olmasını ister. Beyaz, her zaman mutfağın daha ferah görünmesini sağlar. Emaye bek ve ızgaralar sayesinde temizliği kolay olan Luxell LX-140 Beyaz Ocak'ı tercih edilebilir kılar. Sekiz mm kalınlığındaki temper camı sayesinde tencereyle tava düşmelerine ve ısıya karşı dayanıklı olan ürün, uzun ömürlü kullanım vadeder. Gaz kesme özelliği ile olası kazaların yaşanması neredeyse sıfıra iner. Doğal gaz ve LPG ile uyumlu olan model, en iyi ankastre ocak yorumlarında ilk sıralarda bulunur. Mutfağınızda bu ürüne yer açmaya ne dersiniz?

13. Büyük ocağa ihtiyacım yok diyenlere: Caravan İkili Siyah Cam Ankastre Ocak

Genelde küçük evler ve karavanlar için tercih edilen Caravan İkili Siyah Cam Ankastre Ocak, küçük olmasına rağmen yemek pişirmek için yeterli güçte çalışır. 51 x 30 ölçülerindeki ürün, LPG'li kullanım için uygun şekilde üretilir. 220 V elektrikle çalışabilen cihazın, herhangi bir kuruluma ihtiyacı bulunmaz. Cam olması sayesinde hem küçük hem şık bir görünür. 2 yıllık garantisi bulunan ürün, kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen modeller arasında yer alır. Evinizde ya da karavanınızda rahatça kullanabilecek bir ocak arıyorsanız bu ürün tam da size göre olabilir. Ürünün beyaz renk seçeneği olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

14. Klasik ve kullanışlı: Eminçelik EC-AH 4120 X30 NG Ankastre Ocak

Eminçelik EC-AH 4120 X30 NG Ankastre Ocak, paslanmaz Inox gövdesi ile şık ve kaliteli bir kullanım sunuyor. Biri kuvvetli, biri ekonomik yanma gücü olan ürünün gözleri; mat emaye ızgaraya sahip. Bu sayede cihaz kolayca temizlenebiliyor. LPG ve doğal gaz ile uyumlu şekilde üretildiği için her mutfakta rahatça kullanılabiliyor. İki adet ısı kontrol düğmesi bulunan ürün, otomatik ateşleme sistemi ile pratik kullanım sunuyor. Aynı zamanda gaz kesme emniyeti sayesinde kaza riskini de azaltıyor. Gri rengi sayesinde küçük veya büyük bütün mutfaklara şıklık katacak bu ürüne şans vermenizi öneriyoruz.