Mutfak aspiratöründen çıkan yangın söndürüldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde 2 katlı evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Çay Mahallesi Ceyhan Sokak'taki 2 katlı evde çıktı. İsmail Oslu’ya ait evin giriş katındaki mutfakta fırın üzerinde yer alan aspiratör, henüz belirlenemeyen nedende alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın çıktı. Evde ikamet edenlerin fark ederek durumun bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahalede bulundukaları yangını büyümeden söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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