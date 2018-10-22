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Mutfak aspiratöründen çıkan yangın söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 20:03 | Son Güncelleme

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde 2 katlı evin mutfağında çıkan  yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Mutfak aspiratöründen çıkan yangın söndürüldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde 2 katlı evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Çay Mahallesi Ceyhan Sokak'taki 2 katlı evde çıktı. İsmail Oslu’ya ait evin giriş katındaki mutfakta fırın üzerinde yer alan aspiratör, henüz belirlenemeyen nedende alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın çıktı. Evde ikamet edenlerin fark ederek durumun bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahalede bulundukaları yangını büyümeden söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Mutfak aspiratöründen çıkan yangın söndürüldüMutfak aspiratöründen çıkan yangın söndürüldüMutfak aspiratöründen çıkan yangın söndürüldüMutfak aspiratöründen çıkan yangın söndürüldü

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