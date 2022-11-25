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Mutfak Bahane haftanın birincisi belli oldu mu? Mutfak Bahane 25 Kasım 2022 kazananı açıklandı mı?

25.11.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak Bahane haftanın birincisi merak ediliyor. Ekranların eğlenceli programı Mutfak Bahane'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Derya Taşbaşı'nın sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Mutfak Bahane'de en büyük puanı alarak birinci olan yarışmacıya 10 altın bilezik veriliyor. Peki, Mutfak Bahane haftanın birincisi belli oldu mu? Mutfak Bahane 25 Kasım 2022 kazananı açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler..

Mutfak Bahane haftanın birincisi belli oldu mu? Mutfak Bahane 25 Kasım 2022 kazananı açıklandı mı?

Mutfak Bahane haftanın kazananı tüm yarışmacılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mutfak Bahane haftanın birincisi belli oldu mu? Mutfak Bahane 25 Kasım 2022 kazananı açıklandı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Derya Taşbaşı ile ekrana gelmeye devam Mutfak Bahane'de kazanan yarışmacı 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

MUTFAK BAHANE HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU MU?

Mutfak Bahane 25 Kasım 2022 kazananı henüz açıklanmadı. Mutfak Bahane haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Mutfak Bahane2

DERYA TAŞBAŞI KİMDİR?

Derya Taşbaşı, 1985 yılında Almanya'nın Möchne Gladbach şehrinde dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini Köln'nün Rhein Gymansium okulunda tamamlayan başarılı sunucu bir Avrupa Birliği Projesinde yer almak için 2004 yılında İstanbul'a geldi.

Projenin sona ermesinin ardından Türkiye'de hayatına devam etme kararı alan Derya Taşbaşı, İstanbul'da uluslararası şirketlerde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Bu alanda katıldığı yarışmalarda ödüller kazanan başarılı isim Milano Domus Akademi de bir dönem burslu olarak okuma şansı elde etti.

Öğrencilik yıllarında oyunculuk ve sunuculuğa olan ilgisi ağır basan ve dizi oyunculuğuna başlayan Derya, ilk kamera önü deneyimini Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisinde yaşadı. Oyunculuk kariyerine Kanıt ve Kolej Günlüğü dizilerinde devam eden güzel isim ayrıca bu sure içerisinde çeşitli reklam kampanyalarının yüzü olarak ekranlarda yer aldı.

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