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Mutfak dolabını "zula" olarak kullanmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 16:28 | Son Güncelleme

Kumar oynatıldığı öne sürülen iş yerine düzenlenen operasyonda, mutfak dolabının arkasında "zula" olarak tabir edilen bölmeye saklanmış tombala makinesi bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kumar oynatıldığı iddia edilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda mutfak dolabının arkasına yapılan gizli bölmede tombala makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı öne sürülen Hoşnudiye Mahallesi Altın Sokak'taki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, mutfak dolabının arkasında "zula" olarak tabir edilen bölmeye saklanmış tombala makinesi bulundu.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kumar

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