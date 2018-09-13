Mutfak dolabının arkasındaki gizli bölmede tombala makinesi çıktı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir işyerinde ekmeklerin konulduğu mutfak dolabının arkasındaki gizli bölümde tombala makinesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tombala adı altında kumar oynatıldığı öne sürülen Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir işyerine baskın düzenledi. Ekipler, işyerinde yaptıkları aramada mutfak dolabında ekmeklerin konulduğu yerin arkasında gizli bir bölüm olduğu belirledi. Ekipler, gizli bölmede tombala makinesi buldu, işyeri sahibi gözaltına alındı.
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