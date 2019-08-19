Mutfak sektörünün kalbi İstanbul’da atacak. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan Invitation Only etkinliğinde hedef 60 ülkeden 90 alıcıyı ağırlamak.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, bu etkinliğin artık hem iç pazardaki üretici firmalar hem de yurt dışındaki önemli ithalatçılar tarafından kabul gördüğünü söyledi.

Etkinliğin Kasım ayında İstanbul’da yapılacağını bildiren Önder, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Invitation Only etkinliğimiz artık hem iç pazardaki üretici firmalarımız hem de yurt dışındaki önemli ithalatçılar tarafından kabul gören, sektörün ülkemizdeki en elit organizasyonu haline geldi. Biz B2B odaklı ve özel davetlerle, önceden belirlenmiş ikili iş görüşme randevularına dayanan bir konsept geliştirdik. Türkiye’de ilk kez EVSİD tarafından hayata geçirilen bu organizasyonda üretici ve alıcılar iki gün boyunca bire bir görüşmeler gerçekleştirebiliyor, sosyal aktivitelerde kaynaşma imkanı yakalıyor ve çoğu kez ticari bağlantılar ile sonuçlanan birlikteliklere imza atıyorlar. Bu yıl henüz etkinliğimize 3 aydan uzun bir süre olmasına karşın 52 katılımcı sayısına ulaştık. Yer kapasitemiz sınırlı olduğundan bu yılki hedefimiz 60 üretici firmaya ev sahipliği yapmak. Alıcı tarafında ise 60 ülkeden 90 firmayı görüşmelere dahil etmek".

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracat odaklı yeni pazarlarla büyüdüğünü belirten Önder, ikinci üç aylık dönemde ihracatta başlayan toparlanma ile birlikte yıl sonunda sektörün tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşmasını beklediklerini söyledi. İhracatta özellikle ikinci çeyrekten itibaren bir yükseliş trendine girildiğini vurgulayan Önder, "2018 yılını büyüme ile kapatan sektörümüz için 2019 yılında büyüme hedefimiz yüzde 15. 2019 yılında ihracatımızı artırma konusunda yeni ve farklı pazarlara yönelik faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. 2019 yılında her zamankinden çok ihracata ağırlık vermemiz gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu şekilde 2018 yılında yüzde 9,6 oranında büyüyen sektörümüzün ivme arttırarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşmasını beklemekteyiz" dedi.

Sektörün bugüne kadar hep satış odaklı büyüdüğünü ancak gelinen noktada firmaların pazarlamanın, üretimde teknolojinin, tasarım ve inovasyonun ne derece önemli olduğunu daha net kavramaya başladığını kaydeden Önder, "Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen URGE projelerimiz sayesinde markalaşma ve endüstriyel tasarım konusunda çalışmalar planladık. Ticaret Bakanlığımızın destekleri sayesinde üyelerimizin tasarım ve pazarlama alanlarını geliştirmelerini ve bu sayede birim ihracat değerlerimizi artırmayı hedefledik. Bu açıdan EVSİD olarak üretim aşamasında firmalarımızı tasarım ve inovasyon konusunda farlı projelerle desteklemeye çalışırken diğer taraftan da markalaşma ve yurtdışı pazarlama konusunda yönlendirmeye odaklanıyoruz. Bireysel bazda firmalarımıza baktığımızda da benzer şekilde firmalarımızın markalaşmaya ve pazarlamaya daha çok kaynak ayırdıklarını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

