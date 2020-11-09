HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mutfak tüplerine zulalanmış 105 kilo eroin ele geçirildi

Mutfak tüplerine zulalanmış 105 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 10:37 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda mutfak tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette 105 kilogram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gürpınar ilçesi bir tüp dağıtım kamyonetinde arama yapıldığı belirtildi.

Mutfak tüplerine zulalanmış 105 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda mutfak tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette 105 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gürpınar ilçesi bir tüp dağıtım kamyonetinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada, mutfak tüplerinin içerisine zulalanmış vaziyette 202 paket halinde toplam 105 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak K.T. isimli şahıs ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

Mutfak tüplerine zulalanmış 105 kilo eroin ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı 'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı
İnsanın içini ısıtan anlar: Onunda bir canı varİnsanın içini ısıtan anlar: Onunda bir canı var
İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında İnternet kafelerin dolmasını sağlayan efsane 20 yaşında
En Çok Okunan Haberler
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
ABD'de seçimin kaybedeni Trump'tan yeni açıklama!
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Macron'un rakibi belli oldu! Adaylığını açıkladı
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
Koronavirüse yakalanmıştı! Acı haber: Köprüden atladı ve...
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Korkunç olay! Köpek önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Meteoroloji'den kar uyarısı!
Diğer Haberler
Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle ısıttı
İnsanın içini ısıtan anlar: Onunda bir canı var
Erzurum'da 65 yaş ve üzerine koronavirüs kısıtlaması
Bir ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet! 'Naber' deyip bıçakladı
Güpegündüz dehşet! 'Naber' deyip bıçakladı
Zorla evine girdikleri kadının 28 bin liralık altını gasp ettiler
Oyunları cezaevinde bitti! Kadın kılığına girerek...
Uzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar
Uzmanından beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılar
İstanbul'da esnek mesai başladı! Toplu ulaşım ve trafik nasıl etkilendi?
Toplu ulaşım ve trafik nasıl etkilendi?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.