HABER

Mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 08:44 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 3 katlı binanın alt katındaki çiğ köfteci dükkanındaki mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı.

Kırıkkale’de 3 katlı binanın alt katındaki çiğ köfteci dükkanındaki mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri sokağa çıktı. Sabah namazı için camiye giden cemaat ise korku dolu anlar yaşadı.
Olay, saat 04.20 saatlerinde Kırıkkale Yenimahalle Mahallesindeki Plevne Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı apartmanın alt katında bulunan çiğ köfteci dükkanındaki mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İş yerinde ufak çaplı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamanın etkisiyle iş yerinde büyük bir hasar oluşurken çevredeki dükkanların ve evlerin camları da kırıldı. Gürültüye uyanan mahalleli sokağa çıktı. Barbaros Camisi’ndeki cemaat ise korku dolu anlar yaşadı.
Olay yeri inceleme ekiplerince patlamanın olduğu iş yerinde inceleme başlattı. Patlama da maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Çiğ köfteci dükkanın 2 gün önce faaliyete geçtiği öğrenildi.
Barbaros Camii İmam-Hatibi Hasan Öz, “Camideydik Kur’an-ı Kerim okuyorduk. Tam bitirdim o anda büyük bir gürültü oldu. Zannettik trafo patladı. Camdan baktık trafoda herhangi bir sıkıntı yok elektrikler de yandığı için. Dışarı çıktık dükkânın patladığını fark ettik. Sonra 112’yi aradık geldiler” dedi.

Bomba gibi patladı

İş yerinde ufak çaplı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamanın etkisiyle iş yerinde büyük bir hasar oluşurken çevredeki dükkanların ve evlerin camları da kırıldı. Gürültüye uyanan mahalleli sokağa çıktı. Barbaros Camisi'ndeki cemaat ise korku dolu anlar yaşadı.
Olay yeri inceleme ekiplerince patlamanın olduğu iş yerinde inceleme başlattı. Patlamada maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Çiğ köfteci dükkanın 2 gün önce faaliyete geçtiği öğrenildi.
Barbaros Camii İmam-Hatibi Hasan Öz, “Camideydik Kur’an-ı Kerim okuyorduk. Tam bitirdim o anda büyük bir gürültü oldu. Zannettik trafo patladı. Camdan baktık trafoda herhangi bir sıkıntı yok elektrikler de yandığı için. Dışarı çıktık dükkânın patladığını fark ettik. Sonra 112’yi aradık geldiler” dedi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.