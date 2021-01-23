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Mutfak tüpü patladı, lokanta alevlere teslim oldu

23.01.2021 05:51 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucunda yangın çıktı.

Adana’da bir lokantada mutfak tüpünün patlaması sonucunda yangın çıktı. Çıkan yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Pozantı İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi D-750 karayolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde lokantadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın mahalline kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında lokanta tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken her hangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.
İtfaiye erleri, yangını söndürdükten sonra yaptığı çalışmada yangının mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktığını belirledi.

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