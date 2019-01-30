Mutfak tüpü patladı: Yaşlı kadın göçük altında kaldı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke köyünde bir evde mutfak tüpü patladı. Patlamada sonucu meydana gelen göçüğün altında kalan yaşlı kadını oğlu kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kaleiçi Mahallesi’nde kerpiç evinde tek başına yaşayan 72 yaşındaki Hatun Dağdeviren, mutfak tüpünü açıp unuttu. Yaşlı kadın, evine döndüğünde elektrik düğmesine basınca sıkışan gaz bir anda alev alarak mutfak tüpü bomba gibi patladı.

Kerpiç evin duvarı ve tavanının bir kısmının çökmesi sonucu göçük altında kalan yaşlı kadını oğlu ve komşusu çıkardı. Ev ve yakınında bulunan bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye giderken oğlu tarafından çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlama nedeniyle evde küçük çaplı yangın meydana gelen olay yerindeki itfaiye ve AFAD ekipleri bölgede söndürme çalışması yaptı.

Annesini enkazdan çıkaran yaşlı kadının oğlu Serdal Dağdeviren, “Gaz sıkışması sonucu elektrik düğmesine basınca patlama meydana geldi. Annem göçüğün altında kaldı. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Göçüğün altından komşumla birlikte çıkardık annemi. Evin komple çökme durumu var. Oturma odasının ön duvarı patlamanın etkisiyle çöktü. Maddi hasar meydana geldi” dedi.

Patlamanın mutfak tüpünden kaynaklanan bir gaz patlaması olduğunu ifade eden Dağdeviren, “Annemin eviyle benim evim bitişik zaten. Sürekli birbirimize gidip geliyoruz. Ben olayı Gümüşhane’den geldim, kahvehanede çay içerken patlama oldu. Telefona geldi, koştuk geldik. Bende eve camdan girdim, annemi çıkardım göçüğün altından” diye konuştu.

Olayın ardından Çoruh EDAŞ yetkilileri bölgenin elektriğini kesti.

