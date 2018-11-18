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Mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenip, hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, apartman sakinleri, yalnız yaşayan komşuları Eyyüp Kaçar'ın (45) evinden gaz kokusu gelince polise haber verdi.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, apartman sakinleri, yalnız yaşayan komşuları Eyyüp Kaçar'ın (45) evinden gaz kokusu gelince polise haber verdi. Çilingirle eve girildiğinde mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Kaçar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinde, Ali Şahane Mahallesi 193'üncü Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, yalnız yaşayan Eyyüp Kaçar'ın 4'üncü kattaki evinden gaz kokusu geldiğini fark etti. Komşular, kapının zilini çalmalarına rağmen açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polisler, çilingirle girdiği evde Kaçar'ı odasında hareketsiz yatarken buldu. Mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Kaçar, sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Eyyüp Kaçar'ın, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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