Mutfakçılar Afrika pazarına Fildişi'nden girecek

İSTANBUL (AA) - Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Sahra Altı Afrika'ya Fildişi üzerinden gireceklerini belirterek, "Fildişi'nde Türk ürünlerine yaklaşım çok iyi. Biz burada fiyat ve kalite avantajımızla öne çıkacağız." açıklamasını yaptı.

Önder yaptığı açıklamayla Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile Fildişi'ne sektörel heyet ziyareti düzenlediklerini ifade ederek, burada Fildişi ve çevre ülkelerden gelen alıcılarla buluşarak önemli bağlantılar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Fildişi'ne düzenledikleri sektörel heyetin önemli bağlantılar gerçekleştirdiğini belirten Önder, "Fildişi'nde Türk ürünlerine yaklaşım çok iyi. Biz burada fiyat ve kalite avantajımızla öne çıkacağız." ifadesini kullandı.

Afrika ve özellikle de Sahra Altı Afrika'nın yıllardır ihmal edilen pazarların başında geldiğini aktaran Önder, "Yaptığımız temaslarda gördük ki Almanlar, Fransızlar ve İtalyanlar pazarda çok hakimler. Üstelik çok kaliteli ve çok pahalı ürünlerle bu pazarda yer almışlar. Aslında Afrika ile ilgili yanlış bir ön yargı var. Afrika'nın ucuz ve çorak olduğu, açlık ve susuzluk yaşandığı düşünülür. Evet bir kısmı fakir ama bir kısmı da ciddi zengin ve buralarda önemli pazarlar var. Bunu göz önünde bulundurmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.