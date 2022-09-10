Mutfakların demirbaşı, her yemeğin temel malzemesi... Ayçiçeği yağı sağlıklı mı?

Ayçiçeği yağı, diğer bitkisel yağlar gibi kimyasal çözücüler kullanılarak tohumlardan ekstrakte edilerek veya sıcak veya soğuk presleme yoluyla elde edilir. Geçirdiği işlemler yüzünden besin değerinde kayıplar yaşıyor. Üretim aşamasında yağın tüketime uygun hale getirilmesi için asitten arındırma, koku giderme ve renk değiştirme gibi daha ileri arıtma işlemlerinden geçmesi gerekir.

Piyasada ayçiçeği yağının hem kimyasal olarak çıkarılmış rafine yağ hem de soğuk pres halini bulmak mümkün. Her ikisi de gıda tüketimi için uygundur, ancak elbette sadece soğuk pres ayçiçeği tohumlarının tüm faydalarını sağlar.

AYÇİÇEĞİ YAĞININ FAYDALARI

Ayçiçeği yağı, E vitamini, mineraller ve yağ asitleri sayesinde kalp ve damar sistemine iyi gelir.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kolesterol seviyelerini düşürür

İçeriğindeki doymamış yağlar sayesinde ayçiçeği yağı, kandaki kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.

Güçlü antioksidanlar sağlar

Cilt sağlığını iyileştirir

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bağırsak sağlığı için iyidir

Antibakteriyel etki gösterir

Diyabet yönetiminde faydalıdır

AYÇİÇEK YAĞI NE KADAR KULLANILMALI?

Soğuk sıkım ayçiçeği yağı, tıpkı zeytinyağı gibi yemeklere tat vermek için çiğ olarak kullanılabilir. Ortalama sağlıklı bir insan için günlük önerilen yağ miktarı yaklaşık 30 gram, yani toplamda yaklaşık 3 yemek kaşığıdır. Bu miktar aşılmamalıdır.

Hem sızma zeytinyağı hem de ayçiçek yağını diyetinize aynı anda dahil edebilirsiniz. Toplam 30 gram miktara mutlaka uyulmalıdır. Genel olarak sızma zeytinyağı besleyici ve faydalı özelliklere sahip bir gıda olduğundan, zeytinyağının tamamen ayçiçek yağı ile değiştirilmemesi önerilir. (Ensonhaber)



