Mutfakların siyah incisi trüf mantarı, kilosu 400 euro

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN en değerli mantarı trüf, meşe ve kestane ağaçlarının 20 santim dibinde yetişiyor. Özel köpeklerle toplanan mantarın kilogram fiyatı ise 300-400 euro arasında değişiyor. Baldan, makarnaya kadar pek çok yerde kullanıldığını söyleyen Şef Can Oba ise "Trüfte olan aroma diğer hiçbir mantarda yok” diyor.

Trüf mantarının yağının da yemeklerde, salatalarda, çorbalarda ve birçok alanda kullanıldığını söyleyen şef Can Oba, evde trüf mantarı kullanmak isteyenler için tarif de verdi. Fırında bonfile et ve sebze sotesi yapan Oba, tavada eti mühürledikten sonra 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirdikten sonra üzerine trüf mantarı sosu ekledi. Kestane çorbası için de trüf mantarının yağını kullanan Oba, trüf mantarını ve yağını damak zevklerine göre diledikleri gibi tüketebileceklerini söyledi.

“BUNUN İÇİN ÖZEL KÖPEKLER YETİŞTİRİLİR”

“Trüf mantarı, mantargillerin içinde aromalısı. Trüfte olan aroma diğer hiçbir mantarda yok. Onun için Avrupa’da ve dünyada Michelin yıldızlı restoranlarda trüf mantarı ve trüf yağı kullanılır. Baldan, makarnaya kadar kullanılıyor. " diyen Şef Can Oba,şöyle konuştu: