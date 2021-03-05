Mutfakta başlayan yangında ev küle döndü

Bartın’da bir evin mutfak bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Tamamı yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Bartın’ın Kocareis köyü Kavlak mahallesinde Engin Altun’a ait evin mutfak kısmında yangın çıktı. Alevleri gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. Odaları ve çatısı yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmayışı ise olası bir facianın önüne geçti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

