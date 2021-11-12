Mutfakta bir mucize saklıyormuşuz! İşte karanfilin hayatımızı kolaylaştıracak ilginç kullanım alanları

Her derde deva olan karanfilin, mutfak dışında da kolaylıkla kullanabileceğiniz işlevsel bir baharat olduğunu biliyor muydunuz? Karanfil, yemeklerinizin tadını güzelleştirmekten daha fazlasını yapabilir. Gelin, karanfilin birkaç pratik yöntem ile yemek tarifleri dışında nasıl kullanılabileceğine göz atalım.
Diş ağrısı, günlük hayatı sekteye uğratan dayanılmaz ağrılardan biri. Diş hekimine gidene kadar ağrıyı hafifletmek istiyorsanız karanfil sizin için kurtarıcı olabilir.
Birkaç tane karanfili, ağrıyan dişinize denk getirerek ısırdığınızda bir süre sonra ağrınız hafifleyecek ve sizi rahatlatacaktır.
Bulunduğunuz ortamın kokusunu güzelleştirmek için su dolu bir sprey şişesinin içine birkaç tane karanfil ekleyebilir ya da birkaç damla karanfil yağı damlatabilirsiniz. Bu karışımı kullanmadan önce iyice çalkalayın ve ardından püskürtün.
Yemek yaparken oluşan kötü ve inatçı kokuları gidermek için kaynayan bir suyun içine birkaç tane karanfil atabilir ya da ısıya dayanıklı bir kabın içinde karanfil yakabilirsiniz.
Temizlik yaparken doğal ürünler kullanmak, hem sizin hem de ailenizin sağlığı için oldukça önemli. Kimyasal içerikli temizleyiciler yerine doğal ürünlere yönelerek sağlığınızı tehdit eden unsurları hayatınızdan çıkartabilirsiniz.
Karanfil, su ve beyaz sirke ile yapacağınız karışımı, evinizin her alanında iç rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 2 su bardağı su, 1/4 oranında beyaz sirke ve 10 damla karanfil yağını bir kabın içinde karıştırın. Temizlik esnasında kullanacağınız miktara göre oranları eşit olarak artırabilirsiniz.
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