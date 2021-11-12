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Mutfakta bir mucize saklıyormuşuz! İşte karanfilin hayatımızı kolaylaştıracak ilginç kullanım alanları

12.11.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karanfil, kolaylıkla ulaşabileceğimiz ve faydaları saymakla bitmeyen bir baharat çeşidi. Çoğumuz sıklıkla karanfili çayların, yemeklerin veya tatlıların lezzetini arttırmak için tariflere ekleyerek kullanmaya alışkınız. Ancak karanfilin yemek tarifleri dışında da hayatımızı kolaylaştıracak birçok kullanım alanı bulunur.

Mutfakta bir mucize saklıyormuşuz! İşte karanfilin hayatımızı kolaylaştıracak ilginç kullanım alanları

Her derde deva olan karanfilin, mutfak dışında da kolaylıkla kullanabileceğiniz işlevsel bir baharat olduğunu biliyor muydunuz? Karanfil, yemeklerinizin tadını güzelleştirmekten daha fazlasını yapabilir. Gelin, karanfilin birkaç pratik yöntem ile yemek tarifleri dışında nasıl kullanılabileceğine göz atalım.

DİŞ AĞRILARINDAN KURTULUN

Diş ağrısı, günlük hayatı sekteye uğratan dayanılmaz ağrılardan biri. Diş hekimine gidene kadar ağrıyı hafifletmek istiyorsanız karanfil sizin için kurtarıcı olabilir.

  • Birkaç tane karanfili, ağrıyan dişinize denk getirerek ısırdığınızda bir süre sonra ağrınız hafifleyecek ve sizi rahatlatacaktır.

  • Bu işlemi uygularken karanfili yutmamaya özen göstermelisiniz.

KÖTÜ KOKULARI GİDERİN

  • Bulunduğunuz ortamın kokusunu güzelleştirmek için su dolu bir sprey şişesinin içine birkaç tane karanfil ekleyebilir ya da birkaç damla karanfil yağı damlatabilirsiniz. Bu karışımı kullanmadan önce iyice çalkalayın ve ardından püskürtün.

  • Yemek yaparken oluşan kötü ve inatçı kokuları gidermek için kaynayan bir suyun içine birkaç tane karanfil atabilir ya da ısıya dayanıklı bir kabın içinde karanfil yakabilirsiniz.

  • Tuvalet ve banyolarda oluşan rahatsız edici kokuları, bir pamuğun içine birkaç tane karanfil koyup banyonun istediğiniz bir noktasına yerleştirerek azaltabilirsiniz. Bu yöntemi, giysi dolaplarında oluşan kokuyu gidermek ve giysilerinizin daha güzel kokması için de uygulayabilirsiniz.
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TEMİZLİK MALZEMESİ OLARAK KULLANIN

Temizlik yaparken doğal ürünler kullanmak, hem sizin hem de ailenizin sağlığı için oldukça önemli. Kimyasal içerikli temizleyiciler yerine doğal ürünlere yönelerek sağlığınızı tehdit eden unsurları hayatınızdan çıkartabilirsiniz.

  • Karanfil, su ve beyaz sirke ile yapacağınız karışımı, evinizin her alanında iç rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 2 su bardağı su, 1/4 oranında beyaz sirke ve 10 damla karanfil yağını bir kabın içinde karıştırın. Temizlik esnasında kullanacağınız miktara göre oranları eşit olarak artırabilirsiniz.

  • Halınızı yıkatmanıza gerek kalmadan kuru bir şekilde temizleyebilmek için 1 su bardağı karbonat, 1 kahve fincanı mısır nişastası, 1 yemek kaşığı boraks ve 1 yemek kaşığı karanfil karışımını kullanabilirsiniz. Bu karışımı halınızın tüm yüzeyine serpin ve birkaç saat bekleyin. Ardından halının üzerindeki karışımı elektrik süpürgesi ile çekebilirsiniz. Ayrıca bu karışımın kokusunu daha da güzelleştirmek için içine nane de ekleyebilirsiniz.
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