Mutfakta bir mucize saklıyormuşuz! İşte karanfilin hayatımızı kolaylaştıracak ilginç kullanım alanları

Her derde deva olan karanfilin, mutfak dışında da kolaylıkla kullanabileceğiniz işlevsel bir baharat olduğunu biliyor muydunuz? Karanfil, yemeklerinizin tadını güzelleştirmekten daha fazlasını yapabilir. Gelin, karanfilin birkaç pratik yöntem ile yemek tarifleri dışında nasıl kullanılabileceğine göz atalım.

DİŞ AĞRILARINDAN KURTULUN

Diş ağrısı, günlük hayatı sekteye uğratan dayanılmaz ağrılardan biri. Diş hekimine gidene kadar ağrıyı hafifletmek istiyorsanız karanfil sizin için kurtarıcı olabilir.

Birkaç tane karanfili, ağrıyan dişinize denk getirerek ısırdığınızda bir süre sonra ağrınız hafifleyecek ve sizi rahatlatacaktır.

Bu işlemi uygularken karanfili yutmamaya özen göstermelisiniz.

KÖTÜ KOKULARI GİDERİN

Bulunduğunuz ortamın kokusunu güzelleştirmek için su dolu bir sprey şişesinin içine birkaç tane karanfil ekleyebilir ya da birkaç damla karanfil yağı damlatabilirsiniz. Bu karışımı kullanmadan önce iyice çalkalayın ve ardından püskürtün.

Yemek yaparken oluşan kötü ve inatçı kokuları gidermek için kaynayan bir suyun içine birkaç tane karanfil atabilir ya da ısıya dayanıklı bir kabın içinde karanfil yakabilirsiniz.

Tuvalet ve banyolarda oluşan rahatsız edici kokuları, bir pamuğun içine birkaç tane karanfil koyup banyonun istediğiniz bir noktasına yerleştirerek azaltabilirsiniz. Bu yöntemi, giysi dolaplarında oluşan kokuyu gidermek ve giysilerinizin daha güzel kokması için de uygulayabilirsiniz.

TEMİZLİK MALZEMESİ OLARAK KULLANIN

Temizlik yaparken doğal ürünler kullanmak, hem sizin hem de ailenizin sağlığı için oldukça önemli. Kimyasal içerikli temizleyiciler yerine doğal ürünlere yönelerek sağlığınızı tehdit eden unsurları hayatınızdan çıkartabilirsiniz.