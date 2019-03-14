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Mutfakta çıkan yangında 1 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 03:39 | Son Güncelleme

Sultangazi 50.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesinde 5 katlı binanın çatı katındaki mutfakta çıkan yangında, bir kişi yangına müdahale etmeye çalışırken yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 02.20 sularında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2186 sokaktaki 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın son katındaki dairenin mutfağından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangını gören ismi öğrenilemeyen ev sahibi, yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 5’inci katta mahsur kalanları tahliye ederken, diğer apartman sakinleri ise kendi imkanlarıyla apartmandan panik içinde çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışırken sahibi hafif şekilde yaralanan ev sahibi, ambulansa alınarak tedavi edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmalarının ardından tahliye edilen vatandaşlar evlerine döndü.

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