Mutfakta firari avı: Polis kapıyı çaldı, firari mutfak dolabından çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi mutfak dolabından çıktı.
13 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.A. (35) evde saklandığı mutfak dolabında yakalandı.
Yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum