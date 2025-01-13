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  4. Mutfakta firari avı: Polis kapıyı çaldı, firari mutfak dolabından çıktı

Mutfakta firari avı: Polis kapıyı çaldı, firari mutfak dolabından çıktı

13.01.2025 17:01
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.01.2025 17:01
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Polis ekipleri firariyi mutfak dolabında yakaladı, 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi mutfak dolabından çıktı.

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13 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.A. (35) evde saklandığı mutfak dolabında yakalandı.
Yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Kayseri mahkum firari
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