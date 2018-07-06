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Mutfakta meydana gelen kaynar su yanıkları için 5 ilk yardım müdahalesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.07.2018 14:43 | Son Güncelleme

Mutfakta başımıza gelen en sık kazalardan biri de kaynar su yanıklarıdır. Bu kazalara yapılan yanlış müdahale kalıcı cilt hasarları verebilir. Bu sebeple ilk yardım müdahalesinde en doğru yöntemi öğrenmek şart!

Mutfakta meydana gelen kaynar su yanıkları için 5 ilk yardım müdahalesi

Patates

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Küçük cilt yanığı oluştuysa patatesin bu yanıkları tedavi edici özelliği vardır. Rendelenmiş patates suyunu sıkın ve küçük yanık olan bölgede 15 dakika bekletin.

Hindistan cevizi yağı

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Küçük yanıklarda etkili olan bir diğer yöntem ise hinditan cevizi yağı. E vitamini, laurik asit ve kaprilik asit içermesiyle yanık bölgeyi hızlı bir şekilde tedavi eder.

Elma sirkesi

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Elma sirkesinin enfeksiyon önleme ve antiseptik özelliği vardır. Bu sayede küçük yanıkların tedavisinde önemli bir rol oynar. Yanık bölgesine elma sirkesiyle pansuman yapın. Bu pansumanı saat başı tekrar edin.

Çay

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Birinci derece yanıklarda soğuk su ve çay karışımı kullanılabilir. Siyah çay poşetini birkaç dakika soğuk suda bekletin. Sonrasında yanık bölgede çok bastırmadan biraz bekletebilirsiniz.

Yumurta beyazı

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Yanık sonrası oluşan ağrıyı hafifletir. Çok çabuk kuruduğu için devamlı olarak tazelenmesi gerekir. Ağrı kesici etkisinin yanı sıra yanık bölgesinde iz kalmasını da önler.

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Anahtar Kelimeler:
ilk yardım yanık

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