Mutfakta panik anları! İtfaiye ekipleri çağrıldı

Gen\u00e7 il\u00e7esinde i\u015f yerlerinin mutfa\u011f\u0131na giren yakla\u015f\u0131k 1 metre uzunlu\u011fundaki y\u0131lan\u0131, \u00e7al\u0131\u015fanlar fark etti. \n\n 4 metrelik y\u0131lanla t\u00fcyler \u00fcrperten kar\u015f\u0131la\u015fma: \u00d6nce a\u011fa\u00e7 dal\u0131 sand\u0131m, yan\u0131na gitti\u011fimde...\n \n\u00c7al\u0131\u015fanlar, y\u0131lan\u0131 kendi imkanlar\u0131 ile \u00e7\u0131karamay\u0131nca itfaiye ekiplerine haber verildi.\nEkipler, \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131 y\u0131lan\u0131 do\u011faya b\u0131rakt\u0131. (DHA)\n\n Y\u0131lanlar\u0131n \u00e7iftle\u015fme dans\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi\n
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