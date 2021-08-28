HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mutfakta panik anları! İtfaiye ekipleri çağrıldı

Mutfakta panik anları! İtfaiye ekipleri çağrıldı

28.08.2021 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir iş yerinin mutfak kısmına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Mutfakta panik anları! İtfaiye ekipleri çağrıldı

Genç ilçesinde iş yerlerinin mutfağına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı, çalışanlar fark etti.

4 metrelik yılanla tüyler ürperten karşılaşma: Önce ağaç dalı sandım, yanına gittiğimde...4 metrelik yılanla tüyler ürperten karşılaşma: Önce ağaç dalı sandım, yanına gittiğimde...

Çalışanlar, yılanı kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
Ekipler, çıkardıkları yılanı doğaya bıraktı. (DHA)

Yılanların çiftleşme dansı görüntülendiYılanların çiftleşme dansı görüntülendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Korkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladıKorkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladı
Antalya'da şüpheli ölüm! Bir anda bağırarak yere yığıldıAntalya'da şüpheli ölüm! Bir anda bağırarak yere yığıldı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

Cezaevinde gördüğü olayı anlattı! "Ergen kızlar içeride infaz memurların kan ağlatıyor"

BioNTech aşısının 3. dozu vücudu nasıl etkiliyor! Araştırmanın sonuçları paylaşıldı

BioNTech aşısının 3. dozu vücudu nasıl etkiliyor! Araştırmanın sonuçları paylaşıldı

Manisa ve Kahramanmaraş'ta feci kazalar: 8 ölü 7 yaralı

Manisa ve Kahramanmaraş'ta feci kazalar: 8 ölü 7 yaralı

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

'Uyuşturucu evi'ne baskın! 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı

'Uyuşturucu evi'ne baskın! 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı

27 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.