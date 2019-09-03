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"Mutfakta Umut Var" projesi umut olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 16:18 | Son Güncelleme

Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeliler ile gelir düzeyi düşük Türk vatandaşları Ankara, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da hayata geçirilecek "Mutfakta Umut Var" projesi ile istihdama kavuşacak ve meslek edinecek - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: - "Türkiye mülteciler konusunda dünyaya örnek oluyor. Dünya tarafından bu konunun önemsenmesi son derece gerekli. Mültecilerin sadece korunması değil onların geçimlerini kendi devam ettirmelerine destek olmak önemli"

Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeliler ile gelir düzeyi düşük Türk vatandaşları Ankara, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da hayata geçirilecek, "Mutfakta Umut Var" projesi ile istihdama kavuşacak.

Meslek edindirme ve istihdam projesi "Mutfakta Umut Var"ın tanıtımı, Başkent Üniversitesi Thermopol Gastronomy Academy'de gerçekleştirildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, projenin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Şükraan Ekonomik Tarımsal Kalkınmayı ve Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği ve Gastromotiva'nın iş birliği ile hayata geçirileceğini belirtti.

Mardin, Şanlıurfa, Ankara, İzmir, Mersin ve İstanbul'da düşük gelir düzeyi ve kısıtlı eğitim imkanına sahip bireylere gastronomi eğitimi ile iş imkanı sunmayı amaçladıklarını anlatan Çankırı, projenin yerel mutfak geleneklerine uluslararası boyut katarak bu alandaki çalışmalarda çok yönlü ve sürdürülebilir gelişime destek olacaklarını vurguladı.

"Projeyle Türkiye ve Suriye'nin zengin mutfak kültüründeki ortak değerlerin sentez oluşturarak kültürel etkileşime katkıda bulunması, bunun da yerel ekonomi için avantaja dönüşmesi başlıca amacımızdır." diyen Çankırı, çevreye duyarlı ve sıfır atık bilincinin geliştirilmesini teşvik eden çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.

- "Türkiye mülteciler konusunda dünyaya örnek oluyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da birçok boyutu olan sosyal sorumluluk projesine imza atacaklarını söyledi.

"Türkiye mülteciler konusunda dünyaya örnek oluyor. Dünya tarafından bu konunun önemsenmesi son derece gerekli. Mültecilerin sadece korunması değil onların geçimlerini kendi devam ettirmelerine destek olmak önemli. Bugün bu çalışmanın önemli bir örneğini gösteriyoruz." diyen Alpaslan, Bakanlık olarak böyle bir projeye imza atmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

- "Diğer ülkelerin de Türkiye'yi örnek almasını temenni ediyorum"

Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü ve Temsilcisi Nils Grede ise Türkiye'nin, dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu söyledi.

"Türk okullarında 650 bin Suriyeli çocuk eğitim görüyor. 20 bin mülteci de Türkiye'de üniversiteye gidiyor. Mülteciler her ay tedavi görmek için hastanelerde bir milyon müracaat gerçekleştiriyor. Bu inanılmaz bir rakam. Diğer ülkelerin de Türkiye'yi örnek almasını temenni ediyorum." diyen Grede, mültecilere ev sahipliği yapmanın çok zor olduğunu belirtti.

Grede, proje ile 600 ihtiyaç sahibi mülteciye ve Türk vatandaşına kendi geçimlerini sağlamaları noktasında fayda sağlanacağını ve Türk mutfağının tanıtılacağını dile getirdi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Şükraan Ekonomik Tarımsal Kalkınmayı ve Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği Kurucusu Ebru Baybara Demir, Gastromotiva Kurucusu Brezilyalı Şef David Hertz de kısa birer konuşma yaptı.

Konuşmalar sonrasında katılımcılar iş birliği protokolünü imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

- 2 sene içinde 6 ilde 600 ihtiyaç sahibi meslekli olacak

Proje, dünya çapında sosyo-ekonomik yetersizliğe sahip bireylere istihdam imkanı sunan Brezilyalı şef David Hertz'in hayata geçirdiği Gastromotiva Hareketi'nden ilham alınarak başlatıldı.

Mutfakta Umut Var Projesi ile geçici koruma altındaki Suriyelilere ve Türk vatandaşlarına eğitim verilerek, katılımcıların otellerde ve restoranlarda daha iyi iş bulmaları sağlanacak.

Projeyle, 2 sene içinde 6 ilde 600 ihtiyaç sahibi kadın ve erkeğe yardım edilmesi hedefleniyor. BM Dünya Gıda Programınca sağlanan 2 milyon dolarlık fon ile katılımcılar, 3 aylık mesleki ve teknik eğitimin ardından resmi aşçı çıraklığı sertifikası alacak.

İş deneyimi kazanmak için ek üç aylık işbaşı eğitimi alan katılımcılara, 6 ay boyunca ekonomik destek verilecek.

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