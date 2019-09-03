"Mutfakta Umut Var" projesi umut olacak

Mardin, Şanlıurfa, Ankara, İzmir, Mersin ve İstanbul'da düşük gelir düzeyi ve kısıtlı eğitim imkanına sahip bireylere gastronomi eğitimi ile iş imkanı sunmayı amaçladıklarını anlatan Çankırı, projenin yerel mutfak geleneklerine uluslararası boyut katarak bu alandaki çalışmalarda çok yönlü ve sürdürülebilir gelişime destek olacaklarını vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, projenin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Şükraan Ekonomik Tarımsal Kalkınmayı ve Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği ve Gastromotiva'nın iş birliği ile hayata geçirileceğini belirtti.

Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeliler ile gelir düzeyi düşük Türk vatandaşları Ankara, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da hayata geçirilecek, "Mutfakta Umut Var" projesi ile istihdama kavuşacak.

"Projeyle Türkiye ve Suriye'nin zengin mutfak kültüründeki ortak değerlerin sentez oluşturarak kültürel etkileşime katkıda bulunması, bunun da yerel ekonomi için avantaja dönüşmesi başlıca amacımızdır." diyen Çankırı, çevreye duyarlı ve sıfır atık bilincinin geliştirilmesini teşvik eden çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.

- "Türkiye mülteciler konusunda dünyaya örnek oluyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da birçok boyutu olan sosyal sorumluluk projesine imza atacaklarını söyledi.

"Türkiye mülteciler konusunda dünyaya örnek oluyor. Dünya tarafından bu konunun önemsenmesi son derece gerekli. Mültecilerin sadece korunması değil onların geçimlerini kendi devam ettirmelerine destek olmak önemli. Bugün bu çalışmanın önemli bir örneğini gösteriyoruz." diyen Alpaslan, Bakanlık olarak böyle bir projeye imza atmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

- "Diğer ülkelerin de Türkiye'yi örnek almasını temenni ediyorum"

Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü ve Temsilcisi Nils Grede ise Türkiye'nin, dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu söyledi.