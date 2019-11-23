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"Mutfakta Umut Var" projesinin eğitmenleri sertifikalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

WFP Ülke Direktörü ve Temsilcisi Nils Grede: - "Türkiye'nin uzun zamandır 4 milyon mülteciye yaptığı yardımları vurgulamak gerekiyor. Türk hükümetinin harcadığı zaman ve aktardığı hizmet olağanüstü örnekti" - "Türkiye mültecileri yönetme konusunda dünyaya bir model oldu"

İSTANBUL (AA) - Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarına aşçılık eğitimi vererek meslek edindirmeyi hedefleyen "Mutfakta Umut Var" (MUV) projesinin eğitmenleri törenle sertifikaları aldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) koordinatörlüğünde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle gerçekleşen projenin sertifika töreni Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Törende konuşan Grede, eğitmenlerin projenin ilk adımı olan eğitim programını tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin uzun zamandır 4 milyon mülteciye yaptığı yardımları vurgulamak gerekiyor. Türk hükümetinin harcadığı zaman ve aktardığı hizmet olağanüstü örnekti. Türk halkının misafirperverliğini de vurgulamak istiyorum. Türkiye mültecileri yönetme konusunda dünyaya bir model oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı olarak yaptığımız destekten gurur duyuyoruz. Bu projede Türk mutfağı ve kültüründen ilham aldık. Milli Eğitim Bakanlığı birimleri ve şubeleri gastronomi sektörünü geliştirilmesi için öğrencileri hazırlıyor. Biz de bunu desteklemek adına öğretmenlerimizi eğitimci eğitimlerini yapmak istedik."

Grede, Türkiye'nin gastronomi ve turizm sektöründe gelişmekte olduğunu ve eğitimde eleman açığı bulunduğuna dikkati çekerek, "Proje kapsamında gelecek sene Suriyeli ve Türk 600 gencin eğitilmesi ve sektöre kazandırılması planlamaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Protokol Uzmanı Şehnaz Çivici, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Serkan Gür, İş-Kur İl Müdürü Yunus Yelmen ve Grede tarafından, 17 eğitmene törenle sertifikaları takdim edildi.

- Proje

"Mutfakta Umut Var" projesinin amacı geçici koruma altındaki Suriyelilere ve Türk vatandaşlarına aşçılık eğitimi vererek, otellerde, restoranlarda ve kafelerde daha iyi iş bulmalarını sağlamak. Proje, bir yıl içinde 7 ilde ihtiyaç sahibi kadın ve erkeğe yardım etmeyi hedefliyor. Geçici koruma altındaki Suriyeliler, katılımcıların yarısını oluşturacak.

Proje kapsamında Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa illerinde 3 aylık Aşçı Çıraklığı Eğitimi düzenlenecek. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıların programın ikinci 3 aylık evresinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında, Saygın Restoran Ağı'nda yer alan restoran, kafe, otel ve catering firmalarında ücretli staj yapma imkanı bularak mesleki tecrübe kazanmaları hedefleniyor. Proje aynı zamanda Türk mutfağını tanıtmayı da amaçlıyor. Bu çerçevede eğitim süresince katılımcılara ağırlıklı olarak Türk mutfağından yemeklerin yapılışı öğretilecek.

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