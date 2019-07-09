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Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 13:07 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yemek yapmak için mutfakta yakılan piknik tüpünün, perdeleri tutuşturması sonucunda çıkan yangında anne ve kızı hastanelik oldu.Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi 4177 Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yemek yapmak için mutfakta yakılan piknik tüpünün, perdeleri tutuşturması sonucunda çıkan yangında anne ve kızı hastanelik oldu.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi 4177 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında bulunan evde yaşayan İ.Y. isimli kadın ile kızı Y.Y., yemek yapmak için mutfakta yemek tüpünü yaktı. Pencereden giren rüzgarın etkisi ile alevler mutfak perdelerine sıçradı. Durumu gören anne ve kızı, yangına battaniye ile müdahale etmek istedi. Alevlerin battaniyeyi de tutuşturduğunu fark eden anne ve kızı durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler, kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında dumandan etkilenen İ.Y. ve Y.Y. ise ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve kızının sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti
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