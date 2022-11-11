Mutfaktaki gizli tehlike: Milyonlarca zehir içeriyor! Vücuda verdiği zarar inanılmaz

Yemekleri daha lezzetli hale getirmek ve pratik bir şekilde hazırlamak için çeşitli mutfak eşyaları bulunuyor. Birçok kişinin en sık kullandığı ürünlerden olan yapışmaz tavaların sağlık için büyük tehlike oluşturduğunu biliyor muydunuz? Araştırmacılar teflon tavaların milyonlarca mikroplastik açığa çıkarabileceğini buldu.
Araştırmalara göre, yapışmaz bir tava yüzeyindeki tek bir çizik, milyonlarca mikro plastiği yiyeceğinize sokabilir. Mikroskobik parçacıkları ölçmek için ışık dalgalarını kullanan bir Avustralya araştırması, Teflon kaplı bir tavada sadece bir çatlak buldu, bu çatlak küçük toksinlerin patlamasına neden oldu. Sonsuza kadar kimyasallar olarak da bilinen per-ve poliflorlu maddeler (PFAS), ABD'de milyonlarca mutfak eşyası yapmak için kullanılan yapışma ve ısıya dayanıklı parçacıklardır.
Son yıllarda, çeşitli kanser türleri, otizm ve kısırlık dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiştir. O kadar bollar ki, 2020'de yapılan bir araştırma, Amerikalıların yüzde 99'unun kan dolaşımında tespit edilebilir seviyelerde olduğunu buldu. Geçen ay yapılan araştırmalar ABD'de 57.000 mahallenin sonsuza kadar toksik kimyasallarla kirlendiğini tahmin ediyor.
Avustralya'daki Flinder Üniversitesi'ndeki doktorlar, bir tavada sadece 5 cm'lik bir çizik veya iz varsa, 2.3 milyona kadar parçacık salabileceğini buldu. Uzmanlar, kirleticiler hakkında hala çok az şey bilindiği için bu mikro parçacıkların bir "sağlık sorunu" olabileceğini söyledi. Işık dalgaları, parçacıkların ne kadar kolay yayılabileceğini ve hareket edebildiğini izleyebildi. Milyonlarca insan tavaya geçti ve bu da onların yemeğe girmelerine izin verdi. Sayıldığında, tavada toplamda 9.000'den fazla plastik parçacık vardı.
Çalışmanın arkasında, uzmanlar yapışmaz tavaların kullanılmamasını tavsiye etti.
Flinders Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan Profesör Youhong Tang şunları söyledi: "Gıda kontaminasyonunu önlemek için pişirme kaplarını seçerken ve kullanırken dikkatli olmamız gerektiğine dair bize güçlü bir uyarı veriyor.
ABD'deki Güney Kaliforniya Çevre Sağlığı Bilimleri Merkezi'ndeki araştırmacılar, daha önce sonsuza kadar kimyasalların tencere, kaşık ve diğer ev eşyaları üzerinde de gizlenebileceğini bulmuşlardı. Uzmanlar, kimyasalların viral olmayan hepatoselüler karsinom olarak bilinen yaygın bir karaciğer kanseri riskinizi artırabileceğini söyledi. Çalışma, toksinlere maruz kalanların hastalığa yakalanma riskinin 4,5 kat arttığını buldu.
Kimyasal, perfluooktan sülfat, çevrede bozunması yıllar aldığı için 'sonsuza kadar kimyasal' olarak bilinir. USC'de doktora sonrası araştırmacı olan Dr Jesse Goodrich yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Karaciğer kanseri, karaciğer hastalığındaki en ciddi son noktalardan biridir ve bu, insanlarda PFAS'ın bu hastalıkla ilişkili olduğunu gösteren ilk çalışmadır."
ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), bu kimyasalların tuvalet malzemeleri ve yemek pişirmek için kullandığımız mutfak eşyaları dahil her yerde olduğunu söylüyor.