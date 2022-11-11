Mutfaktaki gizli tehlike: Milyonlarca zehir içeriyor! Vücuda verdiği zarar inanılmaz

Yemekleri daha lezzetli hale getirmek ve pratik bir şekilde hazırlamak için çeşitli mutfak eşyaları bulunuyor. Birçok kişinin en sık kullandığı ürünlerden olan yapışmaz tavaların sağlık için büyük tehlike oluşturduğunu biliyor muydunuz? Araştırmacılar teflon tavaların milyonlarca mikroplastik açığa çıkarabileceğini buldu.

UFACIK TEK BİR ÇİZİK BİLE TEHLİKE SAÇIYOR

Araştırmalara göre, yapışmaz bir tava yüzeyindeki tek bir çizik, milyonlarca mikro plastiği yiyeceğinize sokabilir. Mikroskobik parçacıkları ölçmek için ışık dalgalarını kullanan bir Avustralya araştırması, Teflon kaplı bir tavada sadece bir çatlak buldu, bu çatlak küçük toksinlerin patlamasına neden oldu. Sonsuza kadar kimyasallar olarak da bilinen per-ve poliflorlu maddeler (PFAS), ABD'de milyonlarca mutfak eşyası yapmak için kullanılan yapışma ve ısıya dayanıklı parçacıklardır.

KANSER, KISIRLIK GİBİ SAĞLIK SORUNLARIYLA İLİŞKİLİ

Son yıllarda, çeşitli kanser türleri, otizm ve kısırlık dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiştir. O kadar bollar ki, 2020'de yapılan bir araştırma, Amerikalıların yüzde 99'unun kan dolaşımında tespit edilebilir seviyelerde olduğunu buldu. Geçen ay yapılan araştırmalar ABD'de 57.000 mahallenin sonsuza kadar toksik kimyasallarla kirlendiğini tahmin ediyor.

PARÇACIKLAR ÇOK KOLAY BİR ŞEKİLDE YAYILIYOR

Avustralya'daki Flinder Üniversitesi'ndeki doktorlar, bir tavada sadece 5 cm'lik bir çizik veya iz varsa, 2.3 milyona kadar parçacık salabileceğini buldu. Uzmanlar, kirleticiler hakkında hala çok az şey bilindiği için bu mikro parçacıkların bir "sağlık sorunu" olabileceğini söyledi. Işık dalgaları, parçacıkların ne kadar kolay yayılabileceğini ve hareket edebildiğini izleyebildi. Milyonlarca insan tavaya geçti ve bu da onların yemeğe girmelerine izin verdi. Sayıldığında, tavada toplamda 9.000'den fazla plastik parçacık vardı.

UZMANLAR KULLANMAMANIZ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Çalışmanın arkasında, uzmanlar yapışmaz tavaların kullanılmamasını tavsiye etti.

Flinders Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan Profesör Youhong Tang şunları söyledi: "Gıda kontaminasyonunu önlemek için pişirme kaplarını seçerken ve kullanırken dikkatli olmamız gerektiğine dair bize güçlü bir uyarı veriyor.

HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİ 4,5 KAT ARTIYOR

ABD'deki Güney Kaliforniya Çevre Sağlığı Bilimleri Merkezi'ndeki araştırmacılar, daha önce sonsuza kadar kimyasalların tencere, kaşık ve diğer ev eşyaları üzerinde de gizlenebileceğini bulmuşlardı. Uzmanlar, kimyasalların viral olmayan hepatoselüler karsinom olarak bilinen yaygın bir karaciğer kanseri riskinizi artırabileceğini söyledi. Çalışma, toksinlere maruz kalanların hastalığa yakalanma riskinin 4,5 kat arttığını buldu.

KARACİĞER KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kimyasal, perfluooktan sülfat, çevrede bozunması yıllar aldığı için 'sonsuza kadar kimyasal' olarak bilinir. USC'de doktora sonrası araştırmacı olan Dr Jesse Goodrich yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Karaciğer kanseri, karaciğer hastalığındaki en ciddi son noktalardan biridir ve bu, insanlarda PFAS'ın bu hastalıkla ilişkili olduğunu gösteren ilk çalışmadır."

KULLANDIĞIMIZ BİRÇOK EŞYADA VAR

ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), bu kimyasalların tuvalet malzemeleri ve yemek pişirmek için kullandığımız mutfak eşyaları dahil her yerde olduğunu söylüyor.

