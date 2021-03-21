HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mutfaktaki ocak yangına sebep oldu

Mutfaktaki ocak yangına sebep oldu

21.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evin mutfağında bulunan ocak, yangına sebep oldu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evin mutfağında bulunan ocak, yangına sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, evde yaşayan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1766 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katın mutfağında bulunan ocaktan bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi ise dumanları fark ederek kendilerini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, evde ise maddi hasar oluştu. Evde bulunan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Korku dolu anlar: İmdat, boğulacağız buradaKorku dolu anlar: İmdat, boğulacağız burada
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Sır olay! Yan yana toprağa verildiler, geriye bu fotoğraf kaldı

Sır olay! Yan yana toprağa verildiler, geriye bu fotoğraf kaldı

Dünya Şiir Günü nedir? Dünya Şiir Günü şiirleri ve mesajları...

Dünya Şiir Günü nedir? Dünya Şiir Günü şiirleri ve mesajları...

Antalya'da korku dolu anlar: İmdat, boğulacağız burada

Korku dolu anlar: İmdat, boğulacağız burada

Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü mesajları | Bilgisayar Mühendisleri Günü nedir?

İşte Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü mesajları...

Polisin dikkati ortaya çıkardı! 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğu ortaya çıktı

Korkunç cinayet 3 yıllık gizemi aydınlattı

Bakanlık düğmeye bastı: Salda Gölü UNESCO listesinde yer alacak mı?

Bakanlık düğmeye bastı: Salda Gölü UNESCO listesinde yer alacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.