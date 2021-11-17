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Mutfaktaki tehlikeye dikkat! Doğru yöntemlerle temizlenmediğinde hastalık riskine sebep oluyor

17.11.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahşap kaşıklar ve kesme tahtaları, mutfakta en sık kullandığımız gereçlerden. Sürekli el altında olan bu araçlar etkili bir şekilde temizlenmezse üzerlerinde sağlığı tehdit eden bakteriler oluşabiliyor. Bu nedenle ahşap gereçlerin temizliğinde daha hassas davranmak gerekiyor. Ahşap ürünlerde en etkili temizleme yöntemlerini sizin için araştırdık.

Mutfaktaki tehlikeye dikkat! Doğru yöntemlerle temizlenmediğinde hastalık riskine sebep oluyor

Ahşap kesme tahtası ve mutfak gereçlerini bulaşık makinasında yıkamak, kulağa çok pratik gelse de oldukça sağlıksız bir yöntem. Bulaşık makinası, ahşap ürünleri yüksek ısılarda temizleyeceği için ürünün kırılmasına ve çatlamasına sebep olabiliyor. Bu çatlaklara yerleşen deterjan kalıntıları ve bakteriler; besinler yoluyla bedenimize de geçiyor. Deterjanların ahşaptan arındırılması da başka bir mesele. Oysa doğal yöntemlerle de etkili bir temizlik gayet mümkün. İşte, deneyebileceğiniz yöntemler...

KESME TAHTASINI TEMİZLERKEN LİMON KULLANIN

Ahşap kesme tahtalarını temizlerken limon ve tuzun doğal güçlerinden yararlanabilirsiniz.

  • İlk olarak kaya tuzunu kesme tahtasının üzerine bolca dökün. Kaya tuzu yerine sofra tuzu da kullanabilirsiniz.

  • Limonu kesin ve ahşap yüzeye iyice sürün.

  • Limon sürme işlemine ahşapta kuru yer kalmaya dek devam edin.

  • Kenar ve köşe kısımlar bakterilerin en çok biriktiği yerler. Bu nedenle bu alanlara daha fazla özen göstermelisiniz.

  • Ovalama işlemini bitirdikten sonra ahşap kesme tahtasını iyice durulayın.

  • Son olarak ahşap tahtayı hava alabileceği şekilde kurumaya bırakın.
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AHŞAP MUTFAK GEREÇLERİNİ SİRKE VE KARBONATLA TEMİZLEYİN

Sirke ve karbonat, doğal çözücü oldukları için kimyasal kalıntı bırakmadan temizlik sağlar. Ahşap gereçleri, bu mucizevi ikili ile kolayca temizleyebilirsiniz.

  • Tencerenin içerisine bir paket karbonatı dökün

  • Ardından 2 yemek kaşığı kadar sirke ilave edin.

  • Ahşap kaşıkları tencereye yerleştirin ve tencerenin içerisindeki malzemelerin üzerini geçecek kadar su ekleyin.

  • Tencerenin altını açarak kaynamaya bırakın.

  • 15 dakika boyunca kaynadıktan sonra tencerenin altını kapatın.

  • Ahşap yüzey içine hapsolan kirlerin suya karıştığını rahatlıkla göreceksiniz.

  • Temizlenen ahşap gereçleri soğuk sudan geçirin.

  • Son aşamada ise ürünleri kurumaya bırakın.

ZEYTİNYAĞININ DOĞALLIĞINDAN FAYDALANIN

Ahşap gereçlerinizi hem temizlemek hem de parlatmak için zeytinyağını kullanabilirsiniz.

  • Ahşap mutfak gereçlerini zeytinyağı ile iyice silin.

  • Fırını 180 derecede ısıtın.

  • Zeytinyağı ile silinen ahşap mutfak gereçlerini yaklaşık 3 dakika boyunca fırında bekletin.

  • Son olarak fırından çıkan ahşap mutfak gereçlerini ılık su ile durulayın ve kurumaya bırakın.

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