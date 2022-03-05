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Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak kimdir, aslen nereli? Chelsea'yi alacağı konuşulan Muhsin Bayrak kaç yaşında, mesleği nedir?

05.03.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roman Abramoviç, dünyaca ünlü takımlardan Chelsea'yı satılığa çıkardığını açıklamıştı. Gelişme sonrası Türk iş adamı ve Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak ise, kulübü satın almaya talip olduğunu açıkladı. Peki Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak kimdir, aslen nereli? Chelsea'yi alacağı konuşulan Muhsin Bayrak kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak kimdir, aslen nereli? Chelsea'yi alacağı konuşulan Muhsin Bayrak kaç yaşında, mesleği nedir?

Mutki Aşireti lideri Muhsin Bayrak'ın hayatı ve memleketi gibi konular merak konusu oldu. Dünyaca ünlü İngiliz devi Chelsea'yi satın alacağı iddia edilen Muhsin Bayrak, Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri olarak bilinmekte. Peki Muhsin Bayrak kimdir?

MUTKİ AŞİRETİ'NİN LİDERİ MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinde ismi çok kez duyulmuş ailelerdendir. Aslen Bitlisli olduğu bilinen Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri olarak bilinmekte. 1990'lı senelerde ailesiyle beraber İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamlamıştır. Bayrak'ın yaşı ve doğum tarihi hakkında internet üzerinde ayrıntılı bilgi ise bulunmamaktadır.

Ayrıca İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş olan Muhsin Bayrak, 1999 senesinde bir şirket kurmuştur. Yurt içerisinde ve yurt dışında da projelerde yer almıştır.

MUHSİN BAYRAK CHELSEA'Yİ SATIN ALACAK MI?

Roman Abramovich'in sahibi olduğu Premier Lig Kulübü Chelsea'nın satışa çıkarılmasının ardından konuyla ilgili pek çok yorum geldi. Son olarak Muhsin Bayrak'ın kulübü almak için teklif verdiği ve satın alma şartları hakkında konuştuğu iddia edildi.

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