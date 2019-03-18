Mutki Aşiretinin lideri Muhsin Bayrak'tan Binali Yıldırım’a destek

İSTANBUL, (DHA)- Yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti’nin lideri ve AB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "Dünyadaki 49 ülkeden daha fazla nüfusu ile Türkiye’nin kalbi konumundaki İstanbul’u ancak tecrübeli bir siyasetçi yönetebilir. Aile üyelerimizle yaptığımız toplantıda, bu ismin Binali Yıldırım olduğuna ve desteklemeye karar verdik” dedi.

Türkiye’de 500 bini aşan nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık ailelerinden biri olan Bitlis merkezli Mutki Aşireti'nin lideri ve AB Grup Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, seçimde Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı destekleme kararı aldıklarını söyledi.

"BİNALİ YILDIRIM'I DESTEKLEMEYE KARAR VERDİK"

Bayrak, "İstanbul Türkiye'nin kalbinin attığı bir şehir. Dolayısıyla İstanbul'un devleti yönetmiş, tecrübesi ile kenti geleceğe taşıyabilecek, ülkemiz adına süren önemli projeleri devam ettirecek, uzlaşmacı kişiliğiyle de toplumun her kesimini kucaklayabilecek ve barış ekseninde toplumsal ruhi şekillenmeyi tesis edebilecek bir başkan tarafından yönetilmesi şarttır. İşte bu nedenle, aşiretimizin büyükleri, aile üyelerimiz ve hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler sonucunda Bayrak Ailesi ve Mutki Aşireti olarak İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldık" diye konuştu.