"Mutlak suretle milletimizin birliğine sahip çıkmamız gerekiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, önlerinde önemli bir seçim olduğunu belirterek, "Bizim mutlak suretle milletimizin birliğine, beraberliğine, devletimizin bekasına, vatana, ezana ve bayrağa sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Bilgiç, bu zamana kadar var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği ve başkanlığı sürecinde Ankara'da iyi işlere imza attıklarını vurgulayan Bilgiç, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleri, parti grubumuz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirleriyle Isparta'mıza TBMM Başkanvekilliği makamını getirmiş olduk. Bu makam benim makamın değil, nasıl Plan ve Bütçe Komisyonu her zaman Isparta'nın bir makamı olmuştur, TBMM Başkanvekilliği de yine Isparta'nın makamı olmaya devam edecektir. Bizim açımızdan değişen bir şey yok, siyasi gücümüzün ve etkinliğimizin biraz daha arttığını söyleyebilirim. Gerçekten son derece onurlu ve önemli bir makam. Yeni hükümet sisteminde birinci başkanvekilliğini de Allah bizlere layıkıyla taşımayı nasip etsin. Önümüzde önemli bir seçim var. Bizim mutlak suretle milletimizin birliğine, beraberliğine, devletimizin bekasına, vatana, ezana ve bayrağa sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun için önümüzdeki günleri gecemizi gündüzümüze katarak, hep beraber bu dönemi aşıp, AK Parti'yi yerelde de iktidara taşımamız gerekiyor."