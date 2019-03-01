HABER

"Mutlak suretle milletimizin birliğine sahip çıkmamız gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:40 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç: - "Önümüzde önemli bir seçim var. Bizim mutlak suretle milletimizin birliğine, beraberliğine, devletimizin bekasına, vatana, ezana ve bayrağa sahip çıkmamız gerekiyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, önlerinde önemli bir seçim olduğunu belirterek, "Bizim mutlak suretle milletimizin birliğine, beraberliğine, devletimizin bekasına, vatana, ezana ve bayrağa sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Bilgiç, bu zamana kadar var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği ve başkanlığı sürecinde Ankara'da iyi işlere imza attıklarını vurgulayan Bilgiç, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleri, parti grubumuz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirleriyle Isparta'mıza TBMM Başkanvekilliği makamını getirmiş olduk. Bu makam benim makamın değil, nasıl Plan ve Bütçe Komisyonu her zaman Isparta'nın bir makamı olmuştur, TBMM Başkanvekilliği de yine Isparta'nın makamı olmaya devam edecektir. Bizim açımızdan değişen bir şey yok, siyasi gücümüzün ve etkinliğimizin biraz daha arttığını söyleyebilirim. Gerçekten son derece onurlu ve önemli bir makam. Yeni hükümet sisteminde birinci başkanvekilliğini de Allah bizlere layıkıyla taşımayı nasip etsin. Önümüzde önemli bir seçim var. Bizim mutlak suretle milletimizin birliğine, beraberliğine, devletimizin bekasına, vatana, ezana ve bayrağa sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun için önümüzdeki günleri gecemizi gündüzümüze katarak, hep beraber bu dönemi aşıp, AK Parti'yi yerelde de iktidara taşımamız gerekiyor."

- İlçe adaylarına seslendi

Bilgiç, kendisini dinlemeye gelen ilçe adaylarına da seslenerek, "Burada belediye başkan adaylarımızı görüyorum. Arkadaşlar sizin burada ne işiniz var? Hepiniz buradasınız. Doğru ilçelere, beldelere. Duracak zaman değil, durmak yok yola devam" dedi.

AK Part Isparta İl Başkanı Osman Zabun ise 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarıya imza atacaklarını ifade etti.

AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen de Isparta’yı daha iyi yerlere getirmek için çok çalışacaklarını kaydetti.

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezasıEski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
İtalya Büyükelçisi Gaiani: Türkiye’nin büyüklüğünü gördükİtalya Büyükelçisi Gaiani: Türkiye’nin büyüklüğünü gördük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanvekili ısparta TBMM

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi! Yaralılar var

Bursa'da Uludağ yolunda otobüs devrildi!

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Acı olay! Başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Kahreden görüntü! Tabutlar peş peşe çıkarıldı

Tabutlar peş peşe çıkarıldı...

İzmit'te fuhuş çetesi üyeleri yakalandı

İğrenç mesajlar! Kadınları eve kapatıp zorla...

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.