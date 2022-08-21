Mutlaka doktora gidin! Boğulmanıza yol açabilir

Uykuya dalmak bazı kişiler için çok kolay olurken bazıları için oldukça zorlu olabiliyor. Herkesin uyku düzeni farklılık gösteriyor. Uyurgezerlik, uykuda konuşma, horlama gibi çeşitli uyku problemleri bulunuyor. Her gece aynı saatte uyanmak da sıklıkla yaşanan problemler arasında yer alıyor. Bu durum masum görünse de altında yatan neden oldukça tehlikeli olabiliyor. Uyku apnesi her gece aynı saatte uyanmanıza neden olabiliyor. Uyku apnesi uyurken nefesin durmasına ve tekrardan başlamasına deniyor. Tedavi edilmediğinde boğulmalara yol açabilen bu hastalık sağlığı oldukça tehdit ediyor. Dr. Kane “Tedavi edilmeyen uyku apnesi kalp hastalığına, diyabete, obeziteye ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir." Diyor.

UYKU APNESİ BELİRTİLERİ