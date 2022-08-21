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Mutlaka doktora gidin! Boğulmanıza yol açabilir

21.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku en temel ihtiyaçlarımızdan. Gün boyunca yorulan zihnimizi ve vücudumuzu dinlendirmek için uykuya ihtiyaç duyuyoruz. Uykuda yaşanan birçok farklı sorunlar bulunuyor. Her gece aynı saatte uyanmak bu sorunlar arasında bulunuyor. Uzmanlar her gece aynı saatte uyanıyorsanız bunun altında yatan nedenin araştırılması gerektiğini belirtiyor.

Mutlaka doktora gidin! Boğulmanıza yol açabilir

Uykuya dalmak bazı kişiler için çok kolay olurken bazıları için oldukça zorlu olabiliyor. Herkesin uyku düzeni farklılık gösteriyor. Uyurgezerlik, uykuda konuşma, horlama gibi çeşitli uyku problemleri bulunuyor. Her gece aynı saatte uyanmak da sıklıkla yaşanan problemler arasında yer alıyor. Bu durum masum görünse de altında yatan neden oldukça tehlikeli olabiliyor. Uyku apnesi her gece aynı saatte uyanmanıza neden olabiliyor. Uyku apnesi uyurken nefesin durmasına ve tekrardan başlamasına deniyor. Tedavi edilmediğinde boğulmalara yol açabilen bu hastalık sağlığı oldukça tehdit ediyor. Dr. Kane “Tedavi edilmeyen uyku apnesi kalp hastalığına, diyabete, obeziteye ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir." Diyor.

UYKU APNESİ BELİRTİLERİ

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  • Yüksek sesle horlama (genellikle obstrüktif uyku apnesinde daha belirgindir)
  • Başkasının şahit olduğu uykuda solunum durması atakları
  • Uykudan ani uyanmalar (daha çok merkezi uyku apnesinde olur)
  • Sabahları uyandığında ağız kuruluğu ya da boğaz ağrısının bulunması
  • Uykusuzluk çekme
  • Sabahları olan ağız kuruluğu ve boğaz ağrısı
  • Sabah baş ağrıları
  • Depresif ruh hali
  • Sinirlilik
  • Dikkat sorunları

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uyku apnesi tedavi Horlama uyku belirti belirtileri boğulma
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