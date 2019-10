’Mutlaka grip aşısı olun’ tavsiyesi

“Kronik hastalığı olanlar grip aşısı olmamalı”

Seval, açıklamasının devamında, kronik hastalıkları olanların grip aşısı olmaması gerektiğini ifade ederek, “Yaşımıza uygun spor, sağlıklı mevsime uygun beslenme, iyi bir uyku ve aşılarımızı olarak. Kış aylarında sıkça gördüğümüz soğuk algınlığı, nezle, grip aynı gibi düşünülse de birbirinden farklılardır. Grip daha ağırdır hatta ölümcül bile olabilir ve korunmak için aşısı vardır. Aşı olduğunuzda çevrenizdekileri, sevdiklerinizi, beraber yaşadıklarınızı da dolaylı korumuş oluyorsunuz. Kronik hastalığı olanlar (şeker, tansiyon, astım, KOAH, kanser hastaları), 65 yaş üstü tüm kişiler ve aile hekiminizin gerekli gördüğü diğer risk grubu bireylere yapılabilir. Her yıl 500 bine yakın kişi grip nedeniyle hayatını kaybediyor üstelik yüzde 5-10’u çocuklarımız. Bunu engellemek mümkünken neden sevdiklerimizi kaybedelim. Dünyada kabul görmüş bu aşıyı WHO (Dünya Sağlık Örgütü) de riskli gruplara tavsiye ediyor, her yıl virüs etkenleri değiştiği için her sonbaharda aşının tekrar edilmesi gerekiyor. Sadece grip aşısı değil zatürre aşısının da riskli gruplara yapılması hastalık komplikasyon yüzdesini azaltmaktadır. Amaç grip olmayı engellemek değil grip nedeniyle oluşan hastalık şiddetini azaltıp ölümleri engellemektir” ifadelerine yer verdi.