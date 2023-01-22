'Mutlaka ittifakta yer alacağız' demişti! Adaylığını açıklayan isimden çok konuşulacak çıkış: "Türkiye'ye cumhurbaşkanı olarak döneceğim"

Seçim tarihinin belli olmasıyla gündem hayli hareketlendi. Konuyla ilgili tartışmalar sürse de Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı uzun süredir dile getiriliyor. Altılı masanın adayını şubatta açıklaması beklenirken geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 6 lidere mektup yazarak "Beni aday yapın" dedi. HDP kendi adayını çıkaracağını duyurdu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kılıçdaroğlu'na şartlı destek veririz" dedi. Son olarak ise ses getirecek bir çıkış geldi...

"BİRAZ MERAK ETMEYE DEVAM EDİN"

Yaşamını uzun süredir Fransa'da sürdüren, eski medya patronu Cem Uzan, konuk olduğu Fikir Kulübü programında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adaylığını geçtiğimiz yıl açıklayan Genç Parti kurucusu Cem Uzan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Aday olup olmadığımın bir kesinleşme tarihi var. Ne zaman bu? YSK adayları açıkladığı gün şapka düşer, tıraş gözükür. O güne kadar biraz merak etmeye devam edin. Ben de o günü beklemenizi tavsiye ederim. Türkiye’ye cumhurbaşkanı olarak döneceğim.”

"İTTİFAK İÇİNDE YER ALACAĞIZ" AÇIKLAMASI

Uzan, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada Genç Parti'nin mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağını belirtmişti. Uzan açıklamasında partisinin yer alacağı ittifakın Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ya da üçüncü bir ittifak olabileceğini söylemişti.



