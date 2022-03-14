Mutlaka tüketin: Alzheimer’a karşı inanılmaz derecede etkili!

Alzheimer ve demans beyinde gerçekleşen unutkanlığa neden olan genelde yaşlılarda görülen hastalıklar olarak biliniyor. Yaş arttıkça görülme sıklığı da artış gösterse de gençler de görülebiliyor. Alzheimera neden olan etkenler tam olarak bilinemiyor. Hastalığın ilerleyişi kişiden kişiye göre değişiyor. Sabah’ın haberine göre araştırmacılar, Japon deneklerden oluşan bir popülasyonda mantar tüketimi ile demans olayı arasındaki ilişkiyi inceledi.

DÜZENLİ MANTAR YİYENLERİN DEMANSA YAKALANMA RİSKİ DAHA AZ

Araştırmaya Japonya'nın kuzeydoğusundaki Ohsaki şehrinde yaşayan 65 yaş ve üzeri 13.230 kişi dahil edildi. Araştırmacılar günlük mantar tüketimini, diğer yaşam tarzı faktörlerini demans insidansı ile karşılaştırdı. Haftada bir veya daha fazla mantar yiyen yaşlı bireylerde, haftada birden az yiyenlere kıyasla daha düşük demans insidansı kaydedildi.

MANTAR YEMEK BEYNİ GÜÇLENDİRİYOR

Araştırmacılar, "Bu kohort çalışması, sık mantar tüketiminin, olası kafa karıştırıcı faktörler için ayarlama yapıldıktan sonra bile, daha düşük demans riski ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermektedir" açıklamasında bulundu. Diğer araştırmalar, mantar yemenin beyni güçlendiren faydalarını vurguladı.



