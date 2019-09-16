HABER

Mutlu aile fotoğrafını acıya çeviren kazadan ölüm haberi geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

Isparta’da, otomobilin aynı yönde önünde seyreden tomruk yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında durumu ağır olan küçük kız hastanede hayatını kaybetti.Isparta geçtiğimiz akşam meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edilen 12 yaşındaki Sude Can Kılınç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Isparta’da, otomobilin aynı yönde önünde seyreden tomruk yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında durumu ağır olan küçük kız hastanede hayatını kaybetti.
Isparta geçtiğimiz akşam meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edilen 12 yaşındaki Sude Can Kılınç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı aileden baba, anne ve iki kardeşin yaralandığı kazada anne Zübeyde Kılınç ise halen hastanede yaşam savaşı veriyor. Kılınç ailesinin hep birlikte objektiflere poz verdiği fotoğraflarından geriye acı ve gözyaşı kaldı.
Talihsiz kızın cansız bedeni, hastanede yapılan gerekli incelemenin bu sabah yakınlarına teslim edildi. 12 yaşındaki Sude’nin memleketi Afyonkarahisar’a bağlı Dinar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayın geçmişi
Kaza, saat 21.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Çetin yönetimindeki 07 LAA 35 plakalı kamyon ile aynı yönde arkadan gelen Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kamyona arkadan çarpan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada ortalık savaş alanına dönerken otomobil sürücüsü Ahmet Kılınç (41) ile beraberinde yolcu olarak bulunan Zübeyde Kılınç (39), Beyza Kılınç (16) ve Sude Kılınç (12) yaralandı. Yaralılardan ikisi, hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkıştı.
Çevredekiler tarafından kazanan ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı bulunduğu yerden güçlükle çıkartabildi.
Kurtarılan yaralılardan Sude ve babası Ahmet Kılınç (41) ambulanslarla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine, kardeşi Beyza Kılınç (16) Isparta Şehir Hastanesine ve durumu ciddi olan anne Zübeyde Kılınç (39) özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastıİşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı
Edirne açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandıEdirne açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

İpleri geren açıklama!

İpleri geren açıklama!

Sette dayak yedi! 'Gözü dönmüş amcadan...'

Sette dayak yedi! 'Gözü dönmüş amcadan...'

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

Öğretmene, öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

Kardeşiyle kuş nöbetine gitti! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.