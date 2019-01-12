Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği'nden açıklama

İSTANBUL (AA) - Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği Başkanı Meryem Terzi, "Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde eşitlik ve özgürlük adı altında cinsiyetlerin ayrımının kabul edilemeyeceği ifade edilerek, ülkemiz cinsiyet ayrımcılığının dayatıldığı bir mecraya doğru sürüklenmektedir. Türkiye'nin gündemine yeniden sokulan bu politika, kısaca toplumun her kesiminde cinsiyet ayrımının kaldırıldığı bir teoriyi barındırıyor." dedi.

Bahariye Mevlevihanesi'nde "toplumsal cinsiyet eşitliği politikası"yla ilgili basına açıklama yapan Terzi, bu konunun son günlerde sıkça gündeme geldiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşen ve Batı merkezli sivil toplum kuruluşlarının önayak olmasıyla yapılan bazı zirvelerin kendilerini istemedikleri anlayışları kabul etmeye zorladığını ifade eden Terzi, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde eşitlik ve özgürlük adı altında cinsiyetlerin ayrımının kabul edilemeyeceği ifade edilerek, ülkemiz cinsiyet ayrımcılığının dayatıldığı bir mecraya doğru sürüklenmektedir. Türkiye'nin gündemine yeniden sokulan bu politika, kısaca toplumun her kesiminde cinsiyet ayrımının kaldırıldığı bir teoriyi barındırıyor. Dünyada kadınların mağduriyetine çare olmak için geliştirilen bu tür politikalar, çare üretmek yerine kadınların daha çok mağduriyetine yol açmaktadır. Cinsiyetsizliği özendiren, kadınlık ve erkekliğin kültürel bir ifade biçimi olduğunu söyleyen, cinsiyet ayrımcılığının kaldırılmasını öngören bu teori, asla kabul edilemez. Bu proje, Türkiye'deki Müslüman halkın medeniyet hasılası olarak taşıdığı karı-koca ilişkileri, aile ve kadının mahremiyeti gibi değerleri iğdiş edecektir. Özellikle aile mefhumunun ortadan kalkması, bireyin isteklerini özgürce icra etmesi, her türlü kötülüğe kapı aralayacaktır."