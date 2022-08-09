MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mutlu aile tablosu: Aslı Bekiroğlu sevgilisiyle olan görüntülerini paylaştı! Taykun Karaduman kimdir?

Mutlu aile tablosu: Aslı Bekiroğlu sevgilisiyle olan görüntülerini paylaştı! Taykun Karaduman kimdir?

09.08.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal hayatını sık sık paylaşan Bekiroğlu yeni yaptığı ilişkisini köpeğine açtığı Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Mutlu aile tablosu: Aslı Bekiroğlu sevgilisiyle olan görüntülerini paylaştı! Taykun Karaduman kimdir?

26 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Aşk hayatı oldukça merak edilen genç oyuncun kalbini DJ Taykun Karaduman’a kaptırdı. Bir süredir devam eden birlikteliklerini sosyal medyada paylaşan mutlu çift son fotoğraflarını Aslı Bekiroğlu’nun köpeğinin hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım...

Ekran görüntüsü 2022-08-09 142740

Ekran görüntüsü 2022-08-09 142758

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Ekran görüntüsü 2022-08-09 143630

Aslı Bekiroğlu 16 Kasım 1995 doğumludur. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

TAYKUN KARADUMAN KİMDİR?

Ekran görüntüsü 2022-08-09 143607

Taykun Karaduman DJ'dir.

Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Taykun Karaduman'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar

Ekran görüntüsü 2022-08-09 142837

Ekran görüntüsü 2022-08-09 143917

Ekran görüntüsü 2022-08-09 143933

Ekran görüntüsü 2022-08-09 143856


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Efsane modacı Issey Miyake hayatını kaybettiEfsane modacı Issey Miyake hayatını kaybetti
Simge Sağın iç çamaşırlı ayna pozuyla kasıp kavurdu! "Yok artık Simge Hanım"Simge Sağın iç çamaşırlı ayna pozuyla kasıp kavurdu! "Yok artık Simge Hanım"
Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! "O ses bu coğrafyada çınlamaya devam edecek"Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! "O ses bu coğrafyada çınlamaya devam edecek"
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aslı Bekiroğlu sevgili aslı bekiroğlu yaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Murat Cemcir'e dost kazığı! Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi...

Murat Cemcir'e dost kazığı! Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi...

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

İlginizi Çekebilir

Bu kadarına pes artık! Köpeği istismar ederken videoya çekip...

Bu kadarına pes artık! Köpeği istismar ederken videoya çekip...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.