Mutlu aile tablosu: Aslı Bekiroğlu sevgilisiyle olan görüntülerini paylaştı! Taykun Karaduman kimdir?

26 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Aşk hayatı oldukça merak edilen genç oyuncun kalbini DJ Taykun Karaduman’a kaptırdı. Bir süredir devam eden birlikteliklerini sosyal medyada paylaşan mutlu çift son fotoğraflarını Aslı Bekiroğlu’nun köpeğinin hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım...

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu 16 Kasım 1995 doğumludur. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

TAYKUN KARADUMAN KİMDİR?

Taykun Karaduman DJ'dir.

Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Taykun Karaduman'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar



