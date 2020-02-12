Mutlu bir ilişki için ipuçları

Günümüzde birçok insan özellikle de ikili ilişkiler konusunda sıkıntı çekiyor. Kendinize sık sık “Neden hayal ettiğim ilişkileri yaşayamıyorum?” diye soruyorsanız Yaşam Stratejisti Serra Elçi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla mutlu bir ilişkiye dair ipuçları veriyor.

EN ÖNEMLİ İLİŞKİNİN KENDİNİZLE OLAN İLİŞKİNİZ OLDUĞUNUN BİLİNCİ İLE YAŞAYIN

İlişkilerinde hayal ettiklerini bulamayanlar çok önemli bir noktayı göz ardı ediyor; kendi öz benlikleri ile olan ilişkilerini. Halbuki hayatımızda var olan ilişkilerimizin tümünün zeminini oluşturan tek şey kendimizle olan ilişkimizin dinamikleridir. Kendini sevemeyen, kendine değer veremeyen, kendine şefkat gösteremeyen birinin bunları karşı tarafa göstermesi mümkün olamaz. Kişi, kendi ile ilişkisinde ne gibi limitler koyarsa, partnerine de o kadarını sunabilir. Ona; kendine güvendiği kadar güvenebilir, kendine saygı duyduğu kadar saygı duyabilir ve en önemlisi onu kendini anlayabildiği kadar anlayabilir.

NE OLURSA OLSUN SİZ HEP KENDİNİZ OLUN

Aynı ülkede doğmuş olsak dahi, doğduğumuz andan itibaren, gözlerimizi açtığımız topraklar, bizi büyüten anne ve babamızın sahip olduğu karakterler, yaşadığımız semt, yetiştiğimiz okullar, çalıştığımız yerler ve nice faktörler bizi şekillendirir. Bu şekillenme esnasında birçok düşünce kalıbı ediniriz. “Kadın şöyle olmalı, adam böyle olmalı, eş şöyle olmalı, anne böyle olmalı.” gibi. Bütün bu –meli,-malı’lar da zamanla dünyaya bakış açımızı ve hayatımızın dinamiklerini oluşturuyor. Biz hayal ettiğimiz ilişkiyi arayaduralım arka planda sürekli konuşan bu iç sesimiz “Öyle yapma, böyle deme, öyle durma, böyle davranma, ağlama, güçlü ol, üzülme, boş ver, takma.” diyerek, edindiğimiz düşünce kalıplarımız üzerinden bizi yönetiyor. Kendimiz olamamanın ızdırabı içinde, içimizde oluşmuş bu natamamlık hissi, dış dünyayı bizim için korunmamız gereken bir olgu haline getiriyor ve bizler öz varlıklarımızı korumak için üzerimize zırh giyer hale geliyoruz. Sağlıklı ve kalpten ilişkiler kurmak istesek de özgür adımlar atamıyoruz. Bir ilişkide iki öz varlık olarak bulunamıyoruz da üzerine zırh giymiş iki sanrı benlik olarak bulunuyoruz.