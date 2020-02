Mutlu bir ilişki için ipuçları

Ruh eşi diye bir şey yoktur çünkü ruh, eşi olabilecek bir yapı değildir. Eğer bir eş arayan varsa o sizsiniz. Üstelik aradığınız aslında kendinizsinizdir çünkü hepimiz aslında yaşam dediğimiz bu yolda kendimizi ararız. “Siz nasıl birini isterdiniz hayatınızda?” diye sorulduğunda, yapılan tanımlar kişinin kendinde var olmadığına inandığı özelliklerden oluşur. Bütüne varma çabası içinde aranan bu eşler, eksik olan tarafımızı tamamlayacağı beklentisi ile ilişkide bulunur. Mevcudiyetleri beklentilerimizin yerine getirilmesine endekslidir. İlişkinin devamlılığı, tamamlanması beklenen özelliğin tamamlandığı süre ile sınırlıdır. Bu şartlar altında ilişkilerin hüsran ile sonuçlanması an meselesidir.

MUTLULUĞUN SIRRI

Nasıl mutlu olacağımızı değil de, önce neden mutsuz olduğumuzu tartışmamız gerekiyor belki de. Birçoğumuz mutsuzuz çünkü sürekli mutlu olma çabasındayız. Hakikatten uzak, bu suni çaba, mutsuzluğumuzun en büyük sebebi. Yaşamın doğal deviniminde her şey süreklilikte değişim halindeyken mutluluk da dahil olmak üzere her neye tutunuyorsak aslında yaşam enerjisine ters hareket ediyoruz demektir. Yaşam dediğimiz bu muhteşem deneyimin sadece mutlu olmak adına var olmadığını, mutlu olmaya anlamı yükleyenin bizler olduğunu ve kaçtığımız her duygunun bizi kovalayacağını bilsek mutlu olmaya bir adım daha yaklaşmış olurduk.

YENİ İLİŞKİYE BAŞLAYACAKLARA TAVSİYELER

Yeni evleneceklere ya da yeni ilişkiye başlayacak olanlara; ne olursa olsun kendiniz olun, zırhlarınızı çıkarın, tüm düşünce kalıplarınızdan arının diyebiliriz. Öz varlığınızla gireceğiniz bu ilişki hayal ettiğiniz ilişki olabilir…