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"Mutlu Çarşamba" engelli bireylere umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 19:10 | Son Güncelleme

"Mutlu Çarşamba" engelli bireylere umut oldu

Iğdır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Mutlu Çarşamba" projesiyle engelli vatandaşların yüzü güldü.

Bakanlığın 81 ilde başlattığı projeye katılan engelli vatandaşlar, haftada bir gün hem spor yapıyor hem de sosyal hayata katılma fırsatı yakalıyor.

İskender Iğdır Spor Salonu'ndaki program hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit, projenin Iğdır'da her hafta farklı branş ve etkinliklerle sürdüğünü belirterek, "Bu projeyle Iğdır'da engeli olan bireylerimiz ve özel sporcular hem spor yapıyor hem de eğleniyor. Onların mutlu olduğunu görünce biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Etkinlikte dans dersi veren spor eğitim uzmanı Fethiye Samancı da "Mutlu Çarşamba" projesinin bu haftaki etkinliğinin "zumba" dansı olduğunu ifade ederek, "Engeli olan bireylerin ve özel sporcuların haftanın bir gününde olsa bile sportif aktivitelerle yüzlerini güldürmek, onların mutlu olduğunu görmek ve harika geri dönüşler almak bizim için en büyük mutluluktur." diye konuştu.

Bedensel engelli İnci Öztürk ise etkinliği çok güzel ve eğlenceli bulduğunu dile getirerek, "Bu faaliyet bizim için çok yararlı oldu. Önceleri hep evde yalnız kalıyordum, gidecek yerim yoktu, bundan dolayı çok sıkılıyordum. Her hafta bu faaliyet olunca çok güzel arkadaş ortamım oldu. Bu nedenle çarşamba günlerini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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