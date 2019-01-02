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"Mutlu Çarşamba Projesi" Adıyaman'da uygulanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

Proje kapsamında bir araya gelen engelliler eğitsel oyunlar oynadı, spor müsabakaları yaptı - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş: - "Engellilerin de eğlenmeye ve gülmeye hakkının olduğunu düşünüyoruz. Her çarşamba onlarla beraber oluyoruz. Onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Adıyaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen "Mutlu Çarşamba Projesi" uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce özel rehabilitasyon merkezinin spor salonunda 20 engelliye yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte engelli çocuk ile gençler, eğitsel oyunlar ve spor müsabakaları gerçekleştirdi.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde başlattığı Mutlu Çarşamba Projesi'ni Adıyaman'da uygulanmaya başladıklarını söyledi.

Her çarşamba günü kentteki tüm engelli sporcu, genç, çocuk ve vatandaşlara ulaşarak onları spor tesislerine yönlendirdiklerini aktaran Keleş, "Spor tesislerine gelemeyen engelli kardeşlerimize ise bizler yanına gidiyoruz. 40 antrenör, personelimiz ve tüm sporcu gruplarımızla engellilere yönelik eğitsel oyunlar, spor müsabakaları ve kültürel faaliyetler yapıyoruz." dedi.

Engellilerin eğlenmeleri ve mutlu olabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Keleş, projeyi uygularken engellilere yönelik farkındalığın artmasını ve onları topluma kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. Keleş, "Engellilerin de eğlenmeye ve gülmeye hakkının olduğunu düşünüyoruz. Her çarşamba onlarla beraber oluyoruz. Onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Atletizm Antrenörü Çiğdem Yaşargül, özel eğitime ihtiyacı olan çocukları haftada bir gün de olsa mutlu etmek adına onlarla birlikte olmaya çalıştıklarını belirterek, "Onları eğlendirmeyi ve topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. 20 öğrencimiz bu proje kapsamında bir araya geldi. Burada oyunlar oynuyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bedensel engelli Sami Güllü, arkadaşlarıyla haftada bir gün de olsa güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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Adıyaman Engelliler etkinlik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürülüğü Mutlu Çarşamba

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